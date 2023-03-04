Генерал Маломуж рассказал о новой стратегии россиян и куда они могут перекинуть резервы

Украинский генерал объяснил, может ли Россия подготовиться ко второй волне наступления и когда.

Украинский Институт будущего сообщал, что Россия может начать повторное наступление в первой половине марта или мае-июне. Отмечалось, что ударная группировка уже создана, а наиболее вероятное направление – через Харьковскую, Сумскую, Запорожскую области вдоль Днепра.

Генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в интервью ТСН.ua рассказал, что Россия сейчас действительно готовит очередной резерв из новомобилизированных.

"На данный момент у них новая стратегия – готовить большие резервы, готовить более качественно, по 3-4 месяца, накапливать технику, вооружение, боеприпасы, авиацию для того, чтобы усилить огневые позиции, массированное применение техники, артиллерии и новомобилизованных. И потому действительно, эта вторая волна (повторного наступления - ред.) может быть и до апреля, мая, июня. Потому что в зависимости от подразделения, разные сроки подготовки и направления на фронт", — пояснил он.

Также читайте Наступление оккупантов на Харьковщине и Запорожье – Данилов рассказал о возможном ударе РФ

По его словам, на сегодняшний день у врага не хватает частей для наступления на Бахмут, Авдеевку, Угледар, Сватово и Кременную. Они вынуждены, не проведя достаточной подготовки, бросать мобилизованные резервы. Но большую часть готовят.

"Второе наступление мы предполагаем, если не будет активных продвижений на Донбассе, они в первую очередь бросят силы на Донбасс и Запорожскую область. Им стратегически нужно закрыть наш возможный коридор контрнаступления на юге — а это Запорожская, Херсонская области и вплоть до Крыма. Второе направление – выполнить задачи по захвату Донецкой и Луганской областей", — рассказал Маломуж.

Генерал армии также предупредил о возможных провокациях врага на Харьковском, Сумском и Черниговском направлениях. Однако он отметил, что все передвижения военных по территории России контролируются онлайн.

"Мы имеем мощную систему охраны на границах Харьковской, Сумской, Черниговской областей. С другой стороны, есть алгоритмы действий — как эффективно в течение суток перебросить мощные резервы в случае необходимости. Не только для оборонных мер, но и для контрударов", — пояснил он.

Маломуж также отметил, что Украина продолжает получать западное вооружение, в том числе танки, артиллерийские установки, пушки, ракетные системы, самоходные установки.

Читайте также: