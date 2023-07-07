Генерал Марченко рассказал, как удалось спасти Николаев от оккупантов: "Могли зайти без боя"

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, управляющий обороной Николаевской области, рассказал, что в первые дни войны российские оккупанты могли захватить Николаев даже без боя.

Об этом говорится в программе "Мосейчук + Ким и его команда".

"Не понятно, почему я заехал в совершенно пустой Николаев. Не было ни одного блокпоста, не было ни одного патруля, не было ни одного живого человека. Как военный я понимал, что если сейчас сюда придет любая передовая группа, то она зайдет в город даже без боя", — говорит военный.

Генерал Марченко рассказал, что на следующий день он встретился с Виталием Кимом и согласовали, как можно спасти город от оккупации.

"Утром я встретился с Виталием Кимом. Он меня увидел, говорит: "Ты военный?". Я говорю: "Ну да". "Ты знаешь, что делать?" Я говорю: "Понимаю". Он: "Слава богу, я такого ждал"... Учли силы, средства, которые у нас есть. Всех военных, всех гражданских, кто мог стоять с оружием. И начали строить оборону... Уезжая в Николаев, я где-то понял в душе, что еду в один сторона. И моя задача была: это спасти родной город, это спасти наших людей", — сказал он.

Ситуация в Николаевской области в начале войны

В начале полномасштабной войны России против Украины оккупанты захватили почти всю Херсонщину и успели зайти в часть Николаевской области. В 2022 году россияне цинично обстреливали Николаев и могли даже оцепить или захватить город.

Тогда в регион прибыл генерал Дмитрий Марченко, который до апреля 2022 руководил обороной Николаева, однако впоследствии был переведен на другую линию фронта. В июле 2022 года генерал вернулся в Николаев. Это глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким объяснял, что Марченко по его письму и просьбе отправил в Николаевскую область главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Осенью 2022 года во время контрнаступления ВСУ освободили Николаевскую область, однако оккупанты до сих пор находятся на Кинбурнской косе.

Читайте также: