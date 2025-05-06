Генерал назвал ключевой период на фронте, что определит дальнейший ход войны

Игорь Романенко

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Украинский эксперт Игорь Романенко считает, что будущее войны будет определяться после 9 мая.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

«Чтобы спрогнозировать дальнейший ход войны, нам необходимо пройти этот непростой период с 7 по 10 мая. События, которые будут происходить в эти даты, а также подготовка к ним и разработка различных алгоритмов действий обеими сторонами, будут иметь серьезные последствия в будущем. Только пройдя этот период, можно будет строить какие-то дальнейшие сценарии развития событий в этой войне», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

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Полный текст читайте по ссылке: Война в Украине: эксперт Романенко рассказал о «датах Х» и угрозах России уничтожить Киев 10 мая