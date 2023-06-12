Генерал Павлюк назвал условие, при котором война может закончиться в 2023 году

Заместитель министра обороны генерал Александр Павлюк рассказал, что окончание войны зависит от летней кампании 2023 года. Если Россия осознает, что у нее нет больше потенциала для ведения боевых действий, то все может закончиться.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналисту "ТСН. Тиждень" Андрею Цаплиенко.

"Трудно что-либо предвидеть. Очень многое зависит от наших действий, именно в этом контексте летней кампании. Если мы сможем переломить фронт, переломить ситуацию, когда Россия еще думает, что она выстоит, то война закончится очень быстро. И я надеюсь, что в этом году мы должны сделать все, чтобы закончить войну нашей победой", – сказал он.

Генерал Александр Павлюк подчеркнул, что если Россия поймет, что у них нет больше потенциала держаться дальше, то все может закончиться.

"Я думаю, если мы, а мы это сделаем, будем иметь успех, Россия поймет, что потенциала держаться дальше нет. Во многих ситуациях люди, которые не дружат с головой и не имеют здравого смысла. В них задача одна — доказать всем, что они велики. Они не признают поражения. Трудно что-то прогнозировать, но у нас есть все для того, чтобы освободить Украину от этой нечисти", — сказал он.

Напомним, генерал Павлюк также рассказал, как ВСУ сломали планы россиян и выбили их из Киевской области.

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