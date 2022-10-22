Генерал рассказал, какие системы ПВО имеет Украина, а в каких нуждается

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко рассказал, что Украина имеет на вооружении и старые советские системы ПВО, и современные. Впрочем, еще нуждается в ракетных комплексах.

Об этом он сказал в эфире телемарафона 22 октября.

"У нас старые советские, а также зашли сейчас немецкие современные, но по аэродинамическим целям, самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты. Что касается баллистических ракет, то нужны соответствующие ракетные комплексы. Их несколько стран в мире могут дать: американцы, французы с итальянцами и Израилем.

Между тем на вопрос, сколько нужно систем ПВО, чтобы закрыть небо, он сказал: "Посчитайте, сколько у нас городов есть, сколько населенных пунктов, серьезных объектов".

Военная помощь Украине

После массированного ракетного удара по Украине 10-11 октября президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине необходим воздушный щит.

В ходе встречи в формате "Рамштайн" западные союзники пообещали усилить украинскую противовоздушную оборону. Как Запад поможет защищать Украину от ракетных атак и нашествия иранских дронов — в материале ТСН.ua: Дополнительные системы ПВО и средства борьбы с беспилотниками: что Украина получит от союзников.

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