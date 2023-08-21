Генерал США: "Давать России хотя бы один дополнительный час на восстановление" – это ошибка

По мнению Ходжеса, в случае с Украиной не может быть положительного результата, если будет перемирие с РФ и ей позволят удержать Крым.

В последние недели стало появляться много информации о возможном перемирии в войне, если наступление будет продолжаться такими темпами. И на этом фоне также появилась статья в Washington Post о том, что Пентагон ожидает зимнего перемирия...

Однако не Пентагону решать, стоит ли Украине призывать к перемирию. Украина сама решает, хочет ли она это сделать. Об этом заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

"Да, это смешно. Не Пентагону решать, стоит ли Украине призывать к перемирию. Украина сама решает, хочет ли она это сделать. Я считаю, что давать России хотя бы один дополнительный час на восстановление, на подготовку, на перестройку – это ошибка, поэтому я на самом деле считаю, что Россия сейчас в очень, очень тяжелом положении, я думаю, что они изношены и избиты, понесли огромные потери, они потеряли огромное количество техники, их оборонная промышленность в плохом состоянии. Итак, как мы знаем из истории, война – это испытание воли и логистики. И всегда наступает момент в конфликте, когда обе стороны действительно упорно борются, а потом с другой стороны одна падает или, наконец, говорит: "Довольно, или мы больше не можем", – подчеркнул генерал.

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Поэтому, по мнению Ходжеса, в случае с Украиной люди защищают свою страну, и не может быть положительного результата, если будет перемирие с РФ и ей позволят удержать Крым.

"Я не могу представить положительный результат для Украины, если будет перемирие, и России позволят удержать Крым. Позитивного результата, на мой взгляд, нет. Но это будет решение вашего президента. И я надеюсь, что мой президент станет более решительным, а также Германия, потому что Германия сейчас прячется за США", – подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию, отвечая на вопросы журналистов о возможном обмене территории на членство в НАТО, в шутку предложил для этой цели российский Белгород.

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