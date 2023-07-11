Генерал США рассказал, что нужно Украине для освобождения Крыма

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что увольнение аннексированного РФ Крыма должно быть приоритетным, ведь полуостров имеет решающее значение. Впрочем, произойдет это, если Украина получит необходимую помощь.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Ходжес отмечает, что его утверждения об освобождении Крыма до конца 2023-го базируются на одном условии: все получится, если ВСУ получат военную помощь. В частности, дальнобойные ракеты ATACMS.

"Если нет, то это сделает эту задачу труднее. Я считаю, освобождение Крыма должно быть приоритетом, потому что он имеет решающее значение. Не думаю, что Украине удастся обеспечить свою безопасность и восстановить экономику, пока Россия держит под оккупацией Крым. Скорость этого зависит от передачи США и другими партнерами необходимого оружия. Это точно произойдет и может произойти в этом году, если мы предоставим то, что нужно Украине. Если нет, это займет гораздо больше времени и будет больше потерь", — подчеркнул Бен Ходжес.

Напомним, ранее Бен Ходжес заявлял, что ВСУ еще могут освободить Крым до конца лета, но есть "проблема". По его словам, Украине нужно уже сейчас предоставить ракеты ATACMS и самолеты F-16. Если же нет, то освобождение полуострова будет продолжаться гораздо дольше.

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