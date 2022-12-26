Генерал украинской армии – об угрозе наступления из Беларуси: "Хотят показать предпосылки войны"

В ближайшие месяцы повторного наступления с территории Беларуси не стоит ожидать, однако на этом участке границы россияне и белорусы будут нагнетать ситуацию и создавать условия к предполагаемым военным действиям.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"Я считаю, что в ближайшее время повторного наступления из Беларуси не будет. Даже данные Института изучения войны о том, что на территории соседнего государства размещают военные госпитали и одевают зимний камуфляж, свидетельствует о том, что военное командование РФ делает все, чтобы приблизить эти учения к ситуации войны, что также свидетельствует о перемещении "Искандеров" и "МиГ-31" с ракетой "Кинжал", которые нагнетают ситуацию и создают предпосылки к возможным военным операциям. Но для наступления должна быть создана группировка до 200 тысяч оккупантов, потому что Украина уже не такая, как 24 февраля, у нас разработана оборона с новейшей военной техникой, минированием, поэтому РФ должна там сгенерировать большие огневые силы. Они это делают, чтобы мы оттащили с фронта наши войска", — сказал Маломуж.

Эксперт считает, что белорусская армия не готова к войне и не желает умирать за интересы России.

"Демонстрация таких предпосылок выгодна Лукашенко, который хочет показать Путину готовность к нападению, но сам он не готов к войне. А потому провокации будут, будет нагнетание ситуации. Но в ближайшие дни наступательных операций не будет. Потому что белорусские войска либо откажутся воевать, либо будут иметь конфликты с россиянами. А это – угроза режиму Лукашенко", — пояснил Маломуж.

Угроза повторного наступления из Беларуси

Российские оккупаты и белорусская армия регулярно проводят военные учения на границе с Украиной. Они угрожают повторным наступлением на наше государство.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов убежден, что пока нет признаков формирования ударных группировок для нападения на Украину со стороны Беларуси. Хотя потенциально угроза оттуда остается.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что Россия в феврале-марте 2023 готовит повторное наступление на Украину. Под угрозой будет и Киев. Его данные подтверждают президент Владимир Зеленский, министры иностранных дел и обороны Кулеба и Резников.

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