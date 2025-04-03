Генерал в отставке назвал неожиданную причину, почему Путину нужна Украина

Война в Украине / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин хочет захватить Украину, чтобы решить демографические проблемы в РФ.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Военный эксперт отмечает, что российский диктатор, кроме захвата украинских земель, хочет решить и демографические проблемы, которые угрожают России.

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«По прогнозам демографов, к 2050-м годам Россия на 50% станет мусульманским государством. Поэтому Путин хочет погрузить под свой триколор 30 миллионов украинцев и 8 миллионов белорусов, чтобы усилить таким образом славянскую часть собственного населения», — заключает Игорь Романенко.

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