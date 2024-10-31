Генералов и экс-министров нужно отправить в пехоту: Берлинская сделала резкое заявление

Руководитель волонтерского проекта “Victory drones” Мария Берлинская считает, что неэффективных руководителей оборонного сектора нужно отправлять в пехоту, чтобы они тоже защищали Украину. Именно это сохранит жизнь молодым военным.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Берлинская отметила, что те, кто провалил оборону отрасль не должны уходить на пенсию, их следует отправить на фронт.

"Неэффективных командиров нужно бросать в пехоту. Почему мы так легко их отпускаем, почему мы так легко отпускаем экс-министров? Если возьмем несколько тысяч неэффективных генералов, полковников, которые показали отрицательные результаты. Эсминистров, экс-заместителей - всех этих людей, которые были ответственны за оборонку, если мы их бросим оборонять тот же Покровск, мы сохраним жизнь многим ребятам и девушкам, которые могут прийти на эти позиции и заниматься обороной. Нам всегда говорят - пусть идут на пенсию, а почему они должны жить на мои налоги? Они провалили оборонку", - подчеркнула она.

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Напомним, глава волонтерского проекта “Victory drones” Мария Берлинская считает, что все украинцы должны работать над тем, чтобы война закончилась, а не быть оторванными от фронта и только "болеть за ВСУ".

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