"Генералы учились в одних школах": военный назвал разницу между армией Украины и России

Россия не сильно отличается по работе от нас. Все генералы учились в одних и тех же школах в одно и то же время.

Такое мнение высказал оператор БПЛА в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

“И сейчас управление отличается, но сам факт того, что у них есть подразделения аэроразведки, у нас есть подразделения аэроразведки. У них есть экипажи FPV — и у нас тоже есть экипажи, у них есть крылья — у нас есть крылья", — говорит военный.

По его словам, они отличаются по техническим характеристикам, но принцип работы неизменен: найти личный состав, какую-то важную цель и поразить ее.

“Поэтому мы развиваемся параллельно. Мы со своей стороны, они со своей стороны. И сказать, что мы их в чем-то превосходим, лучше ли они в чем-то очень сложно, потому что постоянно идет развитие”, — рассказал военный.

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