Генератор в каждый дом: в Черновцах придумали, как многоэтажкам дать электричество

Частично возмещать стоимость генераторов для многоквартирных домов решили городские власти Черновцов. Будут покрывать до 60 тысяч гривен стоимости. Речь идет о маломощных генераторах.

Детальнее — в сюжете ТСН.

Глава ОСМД проверяет только что приобретенный для многоквартирного дома генератор. На грохот сразу совпадают все жильцы. В доме много семей с детьми. Когда исчезает свет, выключаются электрические плиты и даже исчезает отопление. Так что источник альтернативного питания во время обесточений для жителей — это спасение.

"У нас дом без газа. Отключение света, когда ты полностью зависишь от электричества – это нереально тяжело", говорит жительница Яна Панасюк.

Чтобы сварить маленькой дочери поесть, приходится бежать к соседям, рассказывает Яна. "Не можешь ни смесь приготовить. Должен звонить и просить соседа, у которого есть генератор", — добавила она.

Купить генератор в эту многопервичку жильцы планировали еще месяц назад. Но посчитали, что за свой счет это слишком затратно. В настоящее время генератор установили благодаря городской программе софинансирования: 80% стоимости возмещает бюджет.

"Стоимость нашего генератора 80 тысяч гривен. Городской совет компенсирует на 80% — это 60 тысяч гривен. 20 тысяч поделить. У нас очень большое количество квартир — 147. Так это не такая большая сумма", говорит глава ОСМД Богдан Жиряда.

В мэрии отмечают, что под программу компенсации не подпадают генераторы большой мощности. То есть такие, которые будут снабжать светом все квартиры. Их стоимость в десять раз больше суммы, которую могут покрыть из городского бюджета.

"Пункт несокрушимости" в каждый дом: в Черновцах придумали, как людям "дать" свет

"Мы сориентировались в первую очередь на генераторы небольшой мощности, ориентировано 5-7 киловатт", — говорит заместитель директора Департамента инфраструктуры и благоустройства ЧМР Виталий Семенюк.

Фактически такого небольшого генератора хватит, чтобы оборудовать в многоэтажке одно помещение с обогревом, розетками, кухонной плитой и горячей водой. "Это могут быть станции зарядки мобильных телефонов, это может быть, условно говоря, вскипятить чайник. Для того чтобы в каждом доме была возможность хотя бы обеспечить своеобразные пункты несокрушимости", — добавляет.

Богдан ведет нас в цокольное помещение в их многоэтажке. Именно его планируют питать с помощью генератора. Соседи уже составляют список, который нужно сюда докупить. Очень радуются, что теперь не придется бегать по городу в поисках тепла и горячей воды.

На программу возмещения из городского бюджета было выделено 10 миллионов гривен. Для того чтобы принять участие в ней, нужно подать заявку и сохранить чек на покупку генератора. Программа будет действовать и в следующем году.