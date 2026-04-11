Генераторы и мини-ТЭЦ: сможет ли Киев избежать морозного апокалипсиса зимой 2026-2027

Каким будет отопительный сезон в Киеве и почему приближается катастрофа

Киев пережил самую сложную зиму. Из-за российских обстрелов жители столицы оставались без тепла и света. Ситуация была катастрофической на левом берегу столицы. К сожалению, все это может повториться в следующем осенне-зимнем сезоне, до которого осталось чуть больше шести месяцев.

ТСН.ua выяснял, что нужно делать Киеву, чтобы пережить следующую зиму.

Многие эксперты и политики в один голос говорят, что подготовка к следующей зиме должна была начаться еще в марте. Для восстановления нужны колоссальные средства, человеческий ресурс и своевременное выполнение всех поставленных задач.

В Украине должны срочно строить генерирующие мощности, потому что дефицит генерации очень велик, цифры впечатляют. На это недавно обратил внимание Кирилл Буданов, глава Офиса президента:

«Все, кто может хоть что-то строить в энергетической сфере, должны этим заняться. Как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения безопасности государства. Ибо настолько в тяжелом положении мы еще не были. А следующая зима, она ведь не так уж далеко, здесь всего восемь месяцев, и все. Интересный момент: да, фактор войны будет влиять на то, как мы будем проходить следующую зиму, но даже без войны, если мы сейчас не начнем строить новые генерирующие мощности, то даже в случае окончания войны у нас будут серьезные проблемы. Очень серьезные», — заявил Кирилл Буданов.

Приоритеты правительства: шесть ключевых направлений подготовки

По словам Дениса Шмыгаля, министра энергетики Украины, он провел заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике с фокусом на подготовку к следующей зиме и обновил рабочие группы. Министр выделил шесть ключевых направлений:

ремонтная кампания и возобновление работы электростанций;

строительство защиты на объектах электроэнергетического комплекса;

восстановление объектов генерирующих мощностей и сетевого оборудования киевского энергоузла;

привлечение гуманитарной помощи от партнеров по развитию энергетических хабов;

развитие когенерации;

мониторинг выполнения решений штаба.

По словам министра, все получили четкие цели и планы их выполнения. Подробно проанализировали графики ремонтных работ и состояние инфраструктуры на объектах генерации.

«Задача для всех соприкасающихся служб и ведомств четкая: сделать все необходимое, чтобы как можно скорее восстановить оборудование и мощности везде, где это технически возможно. Важно обеспечить максимальную прочность, используя в частности инструменты децентрализации, установку дополнительных мощностей, в частности когенерацию», — отметил Денис Шмигаль.

Автономность домов: программа КГГА по предоставлению генераторов

Что касается подготовки Киева к предстоящей зиме, то трудно оценить масштабы подготовки объектов в столице, поскольку информация об этом не подлежит огласке из соображений безопасности.

А вот по спасению домов в столице, где все завязано на электричестве, в городе запустили экспериментальный проект по обеспечению домов независимыми источниками питания.

В КГГА призывают жителей многоэтажек оперативно принять решение от дома и получить бесплатно альтернативные источники электроэнергии — генераторы, инверторы и аккумуляторы. Программа направлена на поддержку всех домов выше 9 этажей, где работа отопления и водоснабжения критично зависит от электричества.

Как принять участие в программе:

Кто имеет право : все — ОСМД, ЖСК и дома под управлением коммунальных предприятий.

Условие : необходимо оперативно провести общее собрание жителей и принять решение об участии в программе.

Куда обращаться: протокол собрания и другие материалы следует подать в районную государственную администрацию (РГА).

Оборудование закупается за счет средств государственного бюджета согласно постановлению Кабмина №353. РГА уже формируют приоритетные перечни адресов, где ситуация с энергоснабжением была самой сложной прошлой зимой. Киевлян просят не медлить, ведь подготовка к следующему отопительному сезону и формирование перечней объектов уже продолжается.

Анализ тепловой генерации и дефицит кадров

По словам экспертов, подготовка к отопительному сезону имеет несколько уровней. Если говорить о Киеве, то это, прежде всего, тепловая генерация.

«Тепловая генерация зависит от нескольких составляющих — техническое состояние, финансовое, организационное и наличие людей, которые все это будут выполнять. Все эти составляющие взаимосвязаны. А реальное состояние состоит в том, что нам даже не хватает людей, которые будут выполнять эти работы, недостаток на уровне 50-60%. А для выполнения планов нужны люди. Второй фактор — это финансы. Киеву нужны значительные средства, чтобы обеспечить выполнение этих работ и как ни крути, но городу нужна поддержка от госбюджета», — рассказывает ТСН.ua Олег Попенко, эксперт по вопросам ЖКХ и председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Техническое состояние ТЭЦ и вопросы децентрализации

Что касается технического состояния тепловой генерации, а именно наших ТЭЦ, то оно крайне сложно.

«Здесь много моментов. Например, ТЭЦ-4 вообще под большим вопросом по восстановлению, судя по заявлениям. Еще две ТЭЦ тоже на определенный процент имеют повреждения от российских ударов. Потому все сложно. И здесь возникает вопрос, а что сделано, чтобы реализовать проекты по децентрализации теплоснабжения по Киеву? Идею, которую озвучили чиновники, что возле каждого дома можно поставить по котельной, это, как по мне, похоже, не совсем реально. Ибо здесь вопрос: а кто эти котельные будет обслуживать, непонятно, на чем они будут работать, кто обеспечит к ним логистику, кто будет оплачивать работу этих работников? А еще под их размещение нужно выделить землю. Вопросов очень много, но пока ни на один ответа нет», — замечает Олег Попенко.

Проблемы поддержки многоквартирных домов

По словам эксперта, из Министерства энергетики звучало мнение, что правительство планирует помогать с установкой генераторов и инверторов столичным ОСМД.

«Это тоже выглядит очень грустно. Потому что в Киеве 11 тысяч многоквартирных домов. Если будут помогать только ОСМД, то это меньше 2 тысяч домов, а что будет с еще девятью тысячами многоэтажек?», — отмечает эксперт.

Состояние тепловых сетей и отсутствие планов ремонта

Другой вопрос — это сети. Представим, что город и государство найдут средства на восстановление тепловой генерации, а где-то этот вопрос уладят за счет децентрализации, и она заработает.

«Имеющаяся сеть нуждается в ремонте и это ни для кого не секрет. Город за год заменяет 50 километров теплосетей, а в ремонте нуждается их значительно большая часть. Пока я не слышал ни от киевской власти, ни от центральной о начале ремонта сетей, будто они в Киеве в идеальном состоянии. Никто не говорит ни о выделении на это средств, ни даже о таких планах. А это тоже подготовка к отопительному сезону, потому что одними гидравлическими испытаниями здесь не обойтись», — отмечает Олег Попенко.

Готовность домов и обеспечение инверторами

Еще один вопрос — это готовность самих домов принять тепло.

«Чтобы дом, в котором более 9 этажей „работал“, он должен быть снабжен инвертором или генератором, чтобы нормально функционировать зимой. И не зависимо от того создано в нем ОСМД или нет. Отопительный сезон начинается в октябре, и времени на установку такого оборудования осталось не так уж много», — подчеркивает эксперт.

Ситуация с мини-ТЭЦ: год разговоров

По словам Олега Попенко, в Киеве уже полтора года не могут подключить к работе мини-ТЭЦ, которые по планам чиновников должны были заработать в конце 2025 года, но так и не заработали.

«Об этих мини-ТЭЦ уже никто даже не упоминает. Но одна такая установка может генерировать тепло и электричество для небольшого столичного микрорайона. Понимаю, что их установка — это технически сложный процесс, но год уже об этом ведутся только разговоры. Семь таких установок не решат вопрос с теплом для Киева. Но ведь 200-300, что-то и решит! К сожалению, пока большого энтузиазма со стороны чиновников по их установлению не наблюдается», — говорит Олег Попенко.

Угроза «коммунальной воронки»

Эксперт подчеркивает, что это небольшой перечень проблем, связанных с подготовкой к отопительному сезону.

«Есть проблемы с электроснабжением, водоснабжением, с колоссальными долгами за газ. И все они взаимосвязаны между собой во время подготовки к отопительному сезону. Все это больше напоминает некую коммунальную воронку, которая нас ждет следующей зимой. Все эти проблемы нужно решать немедленно и поэтапно. Но дело в том, что их невозможно решить за короткое время — нужные годы. Тем более если ничего не делать, а только говорить об этом», — заключает Олег Попенко.

