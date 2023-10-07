Геноцид по-российски: как оккупанты ракетами целенаправленно убивают украинцев в городах и селах

В Харьковской области объявлен трехдневный траур. 5 октября российская армия нанесла ракетный удар по селу Гроза Купянского района. Атака стала самым кровавым преступлением россиян в Харьковской области с начала полномасштабной войны. Погиб 51 человек, еще шесть человек получили ранения.

590 дней оккупанты ракетами целенаправленно убивают гражданских в городах и селах по всей Украине. Сайт ТСН.ua собрал ужасные российские теракты.

Ракетный удар по деревне Гроза

5 октября 2023 года российская армия нанесла ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Враг обстрелял кафе-магазин. В момент атаки там проходили поминки за военным. Защитника сначала похоронили на Днепропетровщине, потому что родное село было в оккупации. В день трагедии родные перезахоронили героя дома. В результате атаки погиб 51 человек, еще шесть получили ранения. Среди погибших – жена и сын военного, которого перезахоронили.

Ракетный удар по деревне Гроза. / Фото: Associated Press

Ракетный удар по Виннице

29 человек россияне убили, нанеся удар по Виннице, еще более 150 были ранены. Трагедия произошла 14 июля 2022 года. Две ракеты попали в здание культуры, где планировался благотворительный концерт. Еще одна попала в площадь вблизи медицинского центра. Среди погибших в результате этой ужасной атаки была четырехлетняя Лиза. Фото ее окровавленной коляски облетело весь мир. В момент атаки девочка вместе с мамой шли на занятия, а затем планировали погулять в центре Винницы.

Ракетный удар по Виннице / Фото: Associated Press

Ракетный удар по Кременчугу

Днем 27 июня 2022 года российская армия нанесла ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области. Его охватил масштабный пожар. В момент атаки в ТЦ находились более тысячи человек. Погибли 22 человека, почти 70 получили ранения. Президент Владимир Зеленский тогда назвал удар по "Амстору" одним из самых дерзких терактов в истории Европы.

Ракетный удар по Кременчугу/Фото: Дмитрий Лунин

Ракетный удар по Днепру

14 января 2023 года трагедия произошла в Днепре. Россияне ударили ракетой по жилой многоэтажке в выходной день. В момент атаки большинство жителей находились дома. Под завалами погибли 46 человек, еще 80 получили ранения. В одной из квартир умерла почти вся семья Фигурных – из семи человек спасли только одну женщину. Почти сутки спасатели искали 27-летнюю Екатерину Зеленскую. Ее годовалый сын и муж погибли.

Ракетный удар по Днепру / Фото: из соцсетей

Ракетный удар по Львову

Ночью 6 июля Россия ударила ракетами "Калибр" по Львову. Одна из ракет попала в жилой дом по улице Стрыйской и разрушила его. В результате атаки погибли 10 человек, еще 42 человека получили ранения.

Ракетный удар по Львову / Фото: Максим Козицкий / Facebook

Ракетный удар по Умани

23 человека в один момент россияне убили в Умани Черкасской области. Среди жертв шестеро детей, самому маленькому мальчику было полтора года. Вражеские ракеты попали в многоэтажку около 4:20 утра, когда жители спали. В результате атаки полностью разрушился подъезд.

Ракетный удар по Умани / Фото: МВД

Ракетный удар по Запорожью

30 августа 2022 года россияне убили 32 человека на выезде из Запорожья, еще 86 человек получили ранения. Враг выпустил 16 ракет по гражданской колонне, стоявшей в пункте пропуска. Там люди собрались для выезда к родственникам на временно оккупированную территорию.

Еще 19 человек погибли в результате российского ракетного удара по Запорожью 6 октября 2022 года. Террористы ударили по жилому сектору, когда люди спали. Через несколько дней, 9 октября, враг нанес еще один удар по городу, применив 12 ракет. Почти все они попали в жилые дома. Погибли 17 человек, 89 получили ранения.

Ракетный удар по Краматорску

Кровавый теракт в Краматорске Россия устроила 8 апреля 2022 года. Враг нанес ракетный удар по железнодорожному вокзалу. В момент атаки там ждали эвакуацию тысячи человек. Ракета попала во временный зал ожидания. Погиб 61 человек, еще 121 получил ранения.

Ракетный удар по Краматорску / Фото: Офис Генерального прокурора

Еще одна трагедия в городе произошла 27 июня 2023 года. Российская армия ударила по зданию в центре города, где располагалось популярное кафе. Частыми посетителями заведения, кроме местных жителей, были украинские и иностранные журналисты, гуманитарные работники, военные. В результате атаки погибли 13 человек, еще 59 были ранены.

Ракетный удар по Часовому Яру

9 июля 2022 года российская армия атаковала Часов Яр Донецкой области. Ракеты попали в пятиэтажку вечером, когда многие жильцы были дома. В результате атаки разрушились два подъезда. Погибли 48 человек. Среди них девятилетний ребенок, умерший вместе с мамой.

Ракетный удар Часов Яр / Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Ракетный удар по Кривому Рогу

12 человек погибли 13 июня 2023 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Еще 28 гражданских жителей пострадали. Российская армия среди ночи выпустила шесть ракет по городу. Были повреждены 70 жилых домов, школы и еще несколько учебных заведений.

Ракетный удар по Кривому Рогу / Фото: Associated Press

Ракетный удар по Чаплиному

24 августа 2022 года, в День независимости Украины, Россия нанесла несколько ракетных ударов по поселку Чаплино Днепропетровской области. Под ударом оказалась железнодорожная станция. Там загорелись вагоны пассажирского поезда. Погибли 25 человек, 31 человек получил ранения. Среди жертв пассажиры, находившиеся в автомобилях возле железной дороги, и жители дома, расположенного рядом.

Ракетный удар Чаплино / Фото: Associated Press

Ракетный удар по Харькову

Жизнь 29 человек унесла атака России по Харькову 1 марта 2022 года. Пострадали еще 35 человек. Под ударом оказалась площадь Свободы и здание Харьковской областной военной администрации.

17 марта 2022 года российская армия нанесла удар по общежитию в Харькове. Меньше чем за час до комендантского часа ракета влетела в дом, в котором находились многие жители. Утром на следующий день оккупанты нанесли еще одну серию ударов ракетами по городу. Погибли 25 человек, еще 35 пострадали.

Ракетный удар по Харькову

Ракетный удар по Николаеву

29 марта 2022 года россияне убили 37 человек в Николаеве. Ракета попала в здание Николаевской областной военной администрации и пробила ее. Жертвами стали гражданские люди, пришедшие на работу.

Ракетный удар по Николаеву / Фото: Управление ГСЧС в Николаевской области

Ракетный удар по Сумам

В Сумах 7 марта 2022 года россияне убили 22 человека. Враг нанес авиационный удар по жилому сектору. Один дом был полностью разрушен, еще 16 – частично.

Ракетный удар по Десне

Утром 25 июня 2022 года российская армия выпустила 20 ракет по поселку Десна Черниговской области. Под обломками погибли 87 человек.

Ракетный удар по Херсону

Российские террористы массово обстреляли центр Херсона 24 декабря 2022 года. Враг атаковал гражданские объекты: рынок, торговый центр, жилые дома, админздания. 11 человек погибли, еще 64 получили ранения.

Напомним, 6 октября Россия нанесла ракетный удар по Харькову. Взрывы в городе раздались около 6:50 утра. В результате атаки погибли два человека, еще 28 получили ранения. Среди жертв 10-летний мальчик, ранен 11-месячный ребенок.

Ракетный удар по Харькову / Фото: Associated Press

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