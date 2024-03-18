Геноцидная война России: эксперты о том, почему оккупанты уничтожают в Украине агрокомпании и склады с продуктами

Оккупанты атакуют продовольственную инфраструктуру Украины. Порты, аграрные компании регулярно становятся жертвами вражеских обстрелов. Эту тактику россияне используют с начала войны — с одной стороны, чтобы посеять панику. С другой – чтобы обескровить экономику.

О геноцидной тактике врага – корреспондент ТСН Александр Романюк.

Оккупанты намеренно уничтожили большой склад в Киевской области

На Киевщине оккупанты еще в марте 2022 года уничтожили современный склад. До атаки здесь было более 65 тысяч квадратов современных площадей для хранения замороженных и охлажденных продуктов. Свои товары здесь хранили немало компаний, откуда еда попадала в магазины.

Работал комплекс даже во время активных боевых действий. Продовольственная безопасность тогда была крайне важной как для Киевщины и близлежащих областей.

Восстановление складов в Киевской области

Враг умышленно попал в склад "Искандером". Несмотря на это, ни один человек не пострадал.

Какова цель ударов по гражданской инфраструктуре

Эти склады - не единственные, которые страдали от вражеских атак в начале полномасштабного вторжения. По всей Украине оккупант бил по логистическим центрам, продовольственным объектам, разрушал аграрные предприятия. Умышленно жег элеваторы и уничтожал фермы. С одной стороны это - была попытка подорвать нашу экономику, которая финансирует Вооруженные силы. С другой - создать панику среди людей.

Ликвидация ракетного удара

"Сделать так, чтобы люди давили на власть и требовали мирных переговоров. То есть, Россия всегда использует такие методы для дестабилизации", - говорит военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

На оккупированных территориях еда нередко становилась инструментом давления и влияния.

"В том, чтобы показать, насколько они могут контролировать ситуацию и с продовольствием. То есть кому-то давать продовольствие, кому-то не давать Потому что на оккупированных территориях, в начале мы знаем ситуацию, когда люди столкнулись с проблемой нехватки продуктов питания И для них это было еще одно оружие для того, чтобы поддерживать и переманивать людей на свою сторону", - говорит заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Украинский бизнес пытается восстанавливаться

После обстрелов украинские компании пытаются восстанавливаться. Владельцы одной из них рассказали, что для этого даже взяли кредит.

В Минэкономики отмечают, еще на прошлой неделе предприниматели получили более четырех сотен льготных кредитов. А с весны 2022 года их количество превысило уже 48 тысяч.

Впрочем, многие производства не смогли "ожить". Потому что до сих пор Россия продолжает атаковать продовольственную или аграрную инфраструктуру в отдельных областях.

"Харьковская, Херсонская область, Днепропетровская область, Донецкая область Это - ключевые регионы, которые остаются под такой же бомбардировкой И, к сожалению, обычно мы видим после отбоя информацию о том, что вспыхнуло или пострадали именно аграрные предприятия", - отмечает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Денис Марчук.

С февраля 2022 г. только убытки для торговли и промышленности достигли более 173 миллиардов долларов. Для сельского хозяйства – почти 70 миллиардов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 15:00 за 18 марта 2024 года | Полный выпуск новостей

Напомним, СМИ заявили, что дальние удары по Украине РФ наносит благодаря спутниковым фото, предоставленным компаниями из США.

Читайте также: