Генсек НАТО назвал Зеленского другом: новые подробности визита президента Украины в США

С трибуны Генассамблеи ООН глава украинского государства будет говорить о деоккупации Крыма и Донбасса.

Из-за покушения на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира, которое произошло в среду, 22 сентября, запланированные на этот день мероприятия с участием главы государства в Нью-Йорке будут сокращены. Вечером по американскому времени Владимир Зеленский вылетает в Киев.

О сегодняшних встречах президента Украины, которые уже произошли и еще намечены, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Сегодня у президента Украины запланирована встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. После этого Владимир Зеленский выступит с речью на сессии Генеральной ассамблеи ООН, во время которой он будет говорить о деоккупации Крыма и Донбасса и гуманитарной помощи людям, которые на этих территориях находятся.

Перед тем, как говорить о российской агрессии с трибуны Генассамблеи ООН, Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Украина надеется на какую-либо конкретику от НАТО относительно перспектив, например, получить план действий по членству в Альянсе. Однако, как говорят наши дипломаты, есть определенные страны-участники Альянса, среди которых называют Францию и Германию, которые не хотят продвижения Украины в НАТО.

Однако, как известно, недавно Великобритания, США и Австралия заключили новый оборонительный пакт, после чего Австралия разорвала большой оборонный контракт с Францией на строительство 12 подводных атомных лодок. Франция назвала это ударом в спину и отозвала своих послов. Когда Владимир Зеленский говорил о перспективах Украины относительно НАТО, то обратил внимание именно на эти разногласия.

"Мы видим, как разворачиваются события и отношения Соединенных Штатов, особенно в оборонных контрактах, с Европейским Союзом. Поэтому не все так спокойно. Без такой страны, как Украина, Альянс будет слабее", — отметил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Владимира Зеленского своим другом, но был значительно сдержаннее в комментариях. Он лишь подтвердил официальную позицию относительно Украины. "Украина — очень ценный партнер НАТО. Альянс будет продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Президент Зеленский — это друг, с которым я был очень рад встретиться", — отметил он.

Около полуночи по украинскому времени Владимир Зеленский будет выступать перед Генеральной ассамблеей ООН. Все подробности этого выступления — в утренних выпусках ТСН завтра.

Новости мира: выступление Зеленского на сессии Генассамблеи ООН состоится через несколько часов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку