Германия должна сыграть ключевую роль: посол Украины в ФРГ рассказал, чем может помочь Берлин

По словам дипломата, кроме оружия для Украины важны вопросы экономической и макроэкономической стабилизации.
Германия должна сыграть сегодня ключевую роль в предоставлении Украине помощи на фоне российской агрессии.
Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
По словам дипломата, кроме оружия для Украины важны вопросы экономической и макроэкономической стабилизации.
"Ведь санкции – это лишь одна часть того, что мы требуем, оружие – это другая. Но речь идет о том, что именно Германия должна сыграть сегодня ключевую роль в том, чтобы был начат многомиллиардный пакет помощи", – сказал Мельник.
Посол объяснил, что речь идет:
- о государственных гарантиях со стороны Германии и других государств ЕС для инвестиций. Это убедит инвесторов оставаться в Украине.
- пакет, чтобы снизить процентные ставки. Это позволит выходить на рынки заимствований, на финансовые рынки.
"Эти пункты были вынесены на официально на повестку дня немецкой стороны на прошлой неделе", — подытожил Андрей Мельник.
Ранее посол ФРГ Анка Фельдгузен объяснила, почему в Украине до сих пор нет немецкого оружия.
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