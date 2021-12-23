Германия готовится к локдауну, а Китай закрыл на карантин 13-миллионный город: как мир борется с COVID-19

Германия готовится к локдауну, а Китай закрыл на карантин 13-миллионный город: как мир борется с COVID-19

В Южно-Африканской республике вспышка штамма "Омикрон" идет на спад.

Мир продолжает борьбу с коронавирусом. Поэтому в Китае уже закрыли на карантин 13-миллионный город, а королева Великобритании Елизавета отменила большой обед с семьей и будет праздновать Рождество в Виндзорском дворце.

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Об этом 23 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Чехия сменила правила въезда для украинцев

Чехия изменила правила въезда для украинцев: с 27 декабря для приезда в страну ПЦР-тест понадобится даже полностью вакцинированным. Без него будут пускать только детей до 12 лет и привитых тремя дозами вакцины.

Китай закрыл на карантин 13-миллионный город

Китай из-за вспышки COVID-19 отправил на карантин 13-миллионный город Сиань. Здесь выявили 200 новых случаев инфицирования коронавирусом. А поэтому власти повторили "уханский эксперимент" и приказали большинству горожан сидеть дома.

Новости мира: из-за вспышки коронавируса Китай посадил на карантин 13-миллионный город

"Один человек из семьи может выходить на закупки раз в два дня. Другим членам семьи, как правило, запрещено выходить на улицу. Исключение составляют только те, кто работает в отраслях, связанных с предотвращением пандемии", — говорит заместитель генсека муниципального правительства Сианя Чжан Фэнху

Выходить позволяют и тем, кто работает в критически важной инфраструктуре, обеспечивающей жизнь города. Чтобы сдержать распространение инфекции в городе организуют пункты тестирования и массово проверяют горожан. Штамм, который доминирует в Сиане — это "Дельта".

В Южно-Африканской республике вспышка штамма "Омикрон" идет на спад

В Южно-Африканской республике, где впервые обнаружили штамм "Омикрон", сообщили, что вспышка заболеваемости уже идет на спад. И это при условии, что дополнительного карантина страна не вводила.



"Когда мы смотрим на количество госпитализаций и другие маркеры тяжелого течения болезни, мы действительно не видим таких серьезных случаев с "Омикроном", поэтому я думаю, это хорошие новости", — говорит доцент университета Витватерсранда Марта Нуньес.

В Германии думают колоть четвертую дозу вакцины

В Германии, где через три недели ожидают, что "Омикрон" станет доминантным штаммом, заговорили уже о четвертой бустерной дозе вакцины, чтобы защититься от вируса. Размышляют и о новом локдауне, который может быть уже после Рождества.

В Великобритании в декабре коронавирус обнаружили у 2% населения

В Великобритании, где "Омикрон" уже властвует, рекордное количество заражений. Накануне инфицировано более 106 тысяч человек. А в середине декабря коронавирус обнаружили у 2% процентов населения, или же у каждого 45 гражданина. Исследователи предполагают, что половина случаев простуды – на самом деле может быть COVID-19.

Британцам советуют в условиях плохого самочувствия пройти тест на коронавирус, потому что этот недуг может иметь серьезные последствия. А по праздникам просят ограничить контакты. К этому совету уже прислушалась королева Елизавета II, отменившая большой обед с семьей и традиционные рождественские каникулы в имении Сандрингем. В то же время праздник она будет встречать в Виндзорском дворце с сыном Чарльзом и его женой.

Исследователи из Эдинбургского университета говорят о более легком течении заболевания штаммом "Омикрон". Мол, зараженные этим вариантом, на 60% процентов реже попадают в больницы. Впрочем, это не значит, что "Омикрон" не может парализовать систему здравоохранения, потому что он значительно заразнее, а значит, нагрузка на медиков может быть больше.

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