Германия не дала привезти выставку с подбитой техникой россиян в Украине под посольство РФ в Берлине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник требует от мэра Берлина отменить запрет, потому что "уничтоженная российская военная техника, выставленная в самом центре Берлина, должна дать людям в Германии своими глазами ощутить жестокую войну на уничтожение", – говорится в ТСН.

Ранее такие же выставки прошли в ряде европейских городов, в частности в Варшаве, Вроцлаве и Праге. Мельник обратился к госпоже мэру Берлину Франциску Гиффайу с просьбой разрешить ситуацию. Пока берлинские власти никак не отреагировали.

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Подбитый российский танк должен был стоять на центральной немецкой улице Унтер ден Линден перед зданием российского посольства в Берлине. В настоящее время территория вокруг здания перекрыта. Посольство огородили заборами, закрыли возле него тротуар. Здесь день и ночь дежурит полиция. Эти дополнительные меры безопасности здесь поставили с февраля, когда Россия ворвалась в Украину.

Тем не менее, как бы ни хотели спрятаться, перед посольстом очень часто проходят акции протеста. Здесь стоят люди с украинскими флагами, здесь раскладывают детские игрушки в память украинских детей, которых убивают русские солдаты.

И вот как раз перед зданием посольства должен был стоять подбитый русский танк. Привезти его в Берлин должен был немец Энно Ленце, журналист, музейщик, предприниматель. Известен в Берлине другими музейными проектами. Он уже был в Украине и отправляется туда сегодня, будет ехать в Краматорск.

«К сожалению, должен сказать, что этот отказ меня не удивил. Хотя я очень раздражен, что террористы в Москве очевидно могут решать, какое искусство нам в Берлине можно показывать, а какое нет. Я всегда думал, что наш основополагающий закон защищает свободу искусства и мысли. Но очевидно это не так, пока Путин может поставлять дешевый газ и пока наш бывший канцлер зарабатывает на том, что занимается пропагандой для России. Это очень грустно, что с Германией произошло», – заявил он.

Отказ властей Берлина таков, что в этом танке вероятно погибли люди, поэтому выставка неуместна. Инициатор выставки резко критикует это решение городских властей. Но организаторы говорят, что выставку подбитой российскую технику привезут.

«Я убежден, что мы все равно сможем выставить там либо танки, либо подбитую бронетехнику. Это важно, поскольку люди в Германии вообще не могут представить себе войну, весь масштаб насилия и разрушений. Я видел на таких выставках в Киеве, Праге и Варшаве, какое сильное впечатление увиденное производит на людей, никогда не видевших такого. Мы будем и дальше продвигать выставку, несмотря на этот отказ. Есть много путей привезти подбитую русскую технику перед российским посольством. Поэтому увидим, как будут развиваться события в следующие дни и недели», — говорит музейщик.

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