Германия усиливает контроль на границах: что изменится для украинцев

Заметим, Германия входит в Шенгенскую зону, участники которой отменяют контроль на внутренних границах, но в случае чрезвычайных событий этот контроль разрешено на время возобновлять.

Германия с 16 сентября усилит контроль на своих границах, который продлится не менее полугода. Следует быть готовым к дополнительным проверкам документов, в частности, и свидетельствующих о предоставлении временной защиты.

Что известно об усилении контроля на границах Германии и что это значит для украинцев – читайте на ТСН.ua.

В сентябре Германия вводит временный усиленный контроль на всех своих сухопутных границах. Это связано с попытками сократить поток нелегальных мигрантов и усилить борьбу с трансграничной преступностью. Соответствующие мероприятия будут действовать в течение полугода и охватят все девять соседних стран.

Также читайте Украинцы в Германии должны работать: Шольц призвал искать решения для трудоустройства беженцев

Отметим, что в середине октября 2023 года в Германии был введен выборочный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. На границе с Австрией пограничный контроль действует с сентября 2015 года. Теперь проверки будут введены на границах с Францией, Бельгией, Данией, Люксембургом и Нидерландами.

Причиной таких действий стало увеличение количества незаконных въездов и поддельных документов, обнаруженных на границах.

Ожидается, что усиление контроля на границах улучшит безопасность внутри страны, особенно после нескольких инцидентов, связанных с террористическими атаками и экстремистской деятельностью.

Также Германия ожидает введения новой общеевропейской системы предоставления убежища, которая должна обеспечить более надежную охрану внешних границ ЕС.

Отметим, что Германия входит в Шенгенскую зону, участники которой отменяют пограничный контроль на внутренних границах. Однако в случае чрезвычайных происшествий этот контроль разрешено на время возобновлять.

Что изменится для украинцев

Нововведения могут означать для путешественников более длительные проверки на границах и возможные задержки, особенно в праздничные периоды, например Рождество.

Путешественников предупредили, что нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность (ID-карту, паспорт). Эта норма касается всех трансграничных поездок.

В МВД Германии отметили, что объем, интенсивность, месторасположение и продолжительность пограничного контроля зависят, среди прочего, от ситуации и условий местной транспортной инфраструктуры. Они могут отличаться и меняться.

"Федеральная полиция в координации с партнерскими органами власти в стране и за рубежом будет прилагать усилия, чтобы меры контроля как можно меньше влияли на повседневную жизнь пассажиров, торговлю и путешествия", – пообещали в ведомстве.

Заметим, что Германия приняла около миллиона беженцев во время миграционного кризиса в 2015-2016 годах, в основном – из разрушенной войной Сирии. Но речь идет также о мигрантах из других ближневосточных стран, бегущих от экономических проблем на родине.

После начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года Германия также предоставила убежище 1,2 млн украинцев – больше всего из всех европейских стран. Однако, как и в других странах ЕС, в Германии у украинцев есть временная защита. Это не статус беженца или искателя убежища, но он дает право на работу.

После возобновления пограничного контроля в Германии статус украинцев там не изменится. Граждане дальше смогут находиться в этой стране до 90 дней без визы, или просить о временной защите.

Однако следует быть готовым к дополнительным проверкам документов, в частности, и свидетельствующих о предоставлении временной защиты. Возможны также задержки, особенно на пропускных пунктах на автодорогах.

К слову, с ноября ЕС вводит новую автоматизированную систему регистрации въезда и выезда (EES) на внешних границах Шенгенской зоны, которая должна усилить безопасность на границах.

Читайте также: