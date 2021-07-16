Германия в трауре: уже 93 погибших в результате сильных наводнений на западе страны

Германия в трауре: уже 93 погибших в результате сильных наводнений на западе страны

Стихийное бедствие назвали наводнением столетия.

Более тысячи человек числятся пропавшими без вести после паводков в Германии и прилегающих территориях. В регионе до сих пор не работает телефонная связь и со всеми людьми не могут связаться.

Об этом говорится в сюжете ТСН.12.00.

Большая вода не отступает, наводнение продолжает подмывать дома, они могут рухнуть в любой момент. Впрочем, спасателям продолжают поступать срочные звонки — казалось бы такие дисциплинированные немцы возвращаются в свои дома, потому что не могут поверить, что с ними сделала естественная катастрофа. «Думаю, самый шок произошел, когда мы начали убирать. Когда поняли, что ничего невозможно спасти», — говорит одна из пострадавших.

В одном только селе Шульд с населением в 700 человек пострадало почти половина зданий. 6 домов рухнули полностью. Люди бежали на крыши и иногда часами ждали помощи. Спасти их на лодках удавалось не всегда, слишком сильным был поток воды. Тогда спасатели добирались на вертолетах.

«Он нашего кемпинга ничего не осталось. Абсолютно все смыло водой», — рассказывают люди.

Больше всего пострадали районы в Северной Рейн-Вестфалии и Рейнланд-Пфальц. Там сегодня объявлен траур. Уровень воды в притоках Мозелю очень медленно снижается. По крайней мере одна обнадеживающая новость посреди этого ужаса.

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Местные власти прогнозирует, что число погибших может расти. Тела людей находят в затопленных подвалах собственных домов, когда она пытались спасти свое имущество.

В регионе до сих пор перебои с электричеством, питьевой водой и мобильной связью. Общий объем потерь пока даже не берутся оценивать.

Канцлер Ангела Меркель начинает совместную пресс-конференцию с Джо Байденом из сострадания пострадавшие. И обещает скорую помощь власти. «Главное сейчас — спасать жизни. Однако я хочу сказать людям, пострадавшим от наводнения: власть сделает все, чтобы помочь. Я уже обсудила с министром финансов, как мы можем профинансировать восстановление разрушенного имущества», — заявила Меркель.

Оправляются от наводнения и немецкие соседи. В Бельгии девять погибших. Пропавшие без вести и четыре спасателя. Их лодка перевернуло грязевым потоком.

Людей эвакуируют из подтопленных домов. И не все они знают, смогут туда вернуться.

«К счастью я могу переночевать у сестры, но мне сказали, что дом может упасть и что нам надо оттуда уйти», — плачет одна из эвакуированных.

«Около четырех часов начала прибывать вода. Мы с мужем еще успели вывести машину и быстро поднялись наверх. Но потом нам пришлось бежать, вода прибывала очень быстро и начала заливать дом», — рассказывает жительница затопленного жилья.

10000 жителей города Мастрихт в Нидерландах призвали самостоятельно покинуть дома и переждать стихийное бедствие в безопасном месте. Людям помогали солдаты. Королевская чета лично отправилось в затопленных районов. Затопило и отдельные районы Люксембурга. В городе Эхтернах людей вывозили на лодках. Спасать от наводнения не забывали и четвероногих.

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