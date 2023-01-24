Германия в вопросах "Леопардов" для Украины непреклонна даже с главой НАТО: как реагирует мир

После "Рамштайна" прошло четыре дня, сегодняшняя встреча немецкого министра обороны с генсеком НАТО демонстрирует, что сдвигов не произошло.

Польша официально попросила Германию освободить "Леопардов". То есть позволить присылать в Украину современные танки немецкого производства, которые сейчас стоят на вооружении у поляков. Между тем, хотя переговоры генсека НАТО Йенса Столтенберга с немецким министром обороны не завершились прорывом, Столтенберг уверяет, что решение относительно "Леопардов" скоро будет принято, говорится в ТСН.

Протесты распространяются по европейским городам, европейские политики не скрывают возмущения и даже угрожают Берлину. "Даже если Германия не разрешит, мы вместе с партнерами все равно передадим наши танки Украине", — заявляет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Разрешения передать современную тяжелую технику Украине ждут уже несколько государств — среди них Польша и Финляндия, ждали еще в прошлую пятницу, но накануне очередной встречи министров обороны стран-союзников правящая партия Германии заблокировала в Бундестаге даже само голосование относительно того, можно ли предоставить танки Украине.

После "Рамштайна" прошло четыре дня, сегодняшняя встреча немецкого министра обороны с генсеком НАТО демонстрирует, что сдвигов не произошло. Союзникам пока предлагают учить украинцев. “Я особенно поощряю партнеров, имеющих исправные танки “Леопард”, начинать учить украинских военных ими пользоваться. Мы только за”, — говорит министр обороны Германии Борис Писториус.

В то же время в мире распространяется леопардовый флешмоб. В леопардовом фотографируется немецкий стилист Франк Питер Уайлд, он не забывает Украину с начала большой войны. Не отстают и украинские звезды: Екатерина Осадчая, "Творчи", Джамала, Оля Полякова, Тина Кароль, alyona alyona, а также ведущая ТСН Наталья Островская. Польские журналы соревнуются в остроумии на обложках, соцсети взрываются мемами. Поддержать леопардовый флешмоб призывает официальный "инстаграмм" Украины.

Варшава посылает Берлину официальный запрос на разрешение поставлять танки. Источники в немецком Минобороны утверждают, что речь идет о 14 "Леопардах". Ожидая ответа, Польша продолжает выстраивать коалицию тех, кто готов нарушить договоренности — не снабжать оружием третьи страны без разрешения государства-производителя. И собирается просить у ЕС возмещения за них. "Главное условие для нас сейчас — создать, по крайней мере, небольшую коалицию государств, и в этом мы вместе с президентом Дудой и министром обороны Блащаком работаем с партнерами в Западной Европе", — говорит Моравецкий.

Освободите "Леопардов": уже и НАТО уговаривает Германию дать Украине танки

Генсек НАТО уверяет, что это не раскол широкой коалиции союзников Украины. Дипломатично напоминает, что Германия уже поставляла Киеву много полезного оружия, но танки все же очень нужны. "В этот критический момент войны мы должны предоставлять более тяжелые и современные системы Украине и мы должны это делать быстрее", — говорит генсек НАТО.

Даже без "Леопардов" Германия остается в первой пятерке стран по количеству присланного в Украину вооружения. О причинах, по которым Берлин не спешит с решением, эксперты дискутируют не первый день. Называя среди других — и страх немцев потерять позиции на рынке оружия, если "Леопарды" в настоящем бою покажут себя менее эффективными, чем могли бы. И нежелание сильнее раздражать Кремль.

Сразу ряд немецких и западных изданий видит в слишком осторожной позиции канцлера Шольца угрозу отношениям с партнерами по НАТО. Речь идет не только о Соединенных Штатах или Польше, но и о Франции, отношения с которой у Германии в последнее время стали прохладнее.

"Поставка танков никоим образом не может быть расценена как эскалация, Украина имеет полное право защищать свою независимость, свою территориальную целостность и суверенитет", — заявляет министр иностранных дел Чехии.

Не "Леопардами" едиными. Несколько часов назад появилось сообщение, что администрация президента США Джо Байдена якобы склоняется к тому, чтобы отправить "значительное количество" танков M1 Abrams в Украину, и соответствующее решение может появиться уже на этой неделе.

Белый дом пока от комментариев отказывается.

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