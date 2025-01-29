Герои войны или "командиры-мясники": почему в Украине взялись за топ-военных и на чьей стороне правда

Почему судят военных командиров, насколько это правильно в условиях войны и что известно о других случаях, выяснял ТСН.ua.

Ни для кого не удивительно, что украинские суды регулярно рассматривают дела рядовых военных и младших офицеров. Если первых чаще судят за СЗЧ и дизертирство, то командиров, кроме СЗЧ (которое они тоже поступают) – еще и за небрежное отношение к военной службе. Показателен пример капитана Николая С., которого судили за то, что из его подразделения сбежало сразу 29 военнослужащих.

Однако на днях украинское общество возмутило громкую новость – в Украине впервые судят топ-военных за решение на фронте. Прежде всего, речь идет об экс-комбриге 125-й бригады ТрО генерал-лейтенанта Артуре Горбенко, экс-командующем оперативно-тактической группировке войск "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина и бывшем командире 415-го батальона 23-й ОМБр полковника Илье Лапине. Их подозревают в частности в провале обороны на Харьковщине, что позволило врагу совершить контрнаступление в мае 2024 года.

Мнения граждан разделились: оппозиция утверждает о якобы политических преследованиях, часть украинцев убеждена, что военные должны иметь "иммунитет" на время войны и не нести уголовную ответственность за свои решения на фронте. Другие же уверены, что такой "иммунитет" оставит безнаказанными бездарных командиров, "обнуляющих" бригады и бросающих своих людей на мясо.

Заметим, что "дело Галушкина и ко..." – не первое своего рода. Почему судят военных командиров, насколько это правильно в условиях войны и что известно о других случаях, выяснял ТСН.ua.

То виноват Галушкин, или нет

Как мы уже упоминали, у известных украинцев здесь нет общего мнения. Журналистка ТСН Юлия Кириенко-Меринова назвала суд на Галушкиными и другими офицерами "попыткой унизить армию и показать офицерам, что они в системе никто".

Кириенко утверждает, что армия делится на команду Сырского и команду Залужного. По ее мнению, речь идет о "расправе с командирами не из команды Сырского" и "попытке отвести глаза от факапов самого главкома".

Избрание меры пресечения генералу Галушкину / Фото: скрин с видео

Блогер Карл Волох вообще предположил, что офицеров "просто взяли в заложники для давления на Залужного" на фоне предполагаемых предстоящих выборов.

Экснардеп Игорь Луценко, которого мягко говоря трудно заподозрить в симпатиях к власти, не спешит оправдывать Галушкина.

Луценко рассказал, что командир батальона ОУН Николай Коханивский с позывным "Буревий", погибшим под Волчанском 10 июня, перед своей гибелью накануне российского наступления "жаловался на крайне плохое управление, снимал видео о том, как не происходила подготовка к наступлению россиян, как отсутствуют надлежащие линии укрепления.

"(Кохановский – Ред.) рассказывал, что офицеры требуют с подчиненных взятки. Даже за право воевать своими ФПВ требовали взятки", – пишет Луценко.

Сам экс-нардеп утверждает, что когда он воевал на Харьковщине, то и его подразделение имели нулевое взаимодействие как с командованием, так и со 125 бригадой.

"Давайте определимся — вообще ли подсудимые командиры или нет. Если они будут неподсудны, если тянуть за уши узкое юридическое понятие "боевого иммунитета", чтобы вообще организовать полную безнаказанность высших офицеров — это привет, массовое СЗЧ и лишние потери. Привет, повторение Харьковского провала .А также всего того, что мы видели с самого начала полномасштабки", – пишет экс-нардеп.

Детальнее о деле Галушкина мы писали в этих двух статьях:

Причем здесь Содоль

Многие задают вопрос – если судят Галушкина, то почему на свободе его непосредственный в то время руководитель – экс-командующий Объединенных сил ВСУ генерал Юрий Содоль, который, по словам нардепки Безуглой, уволился из войска через ВЛК. В частности, Deep State удивляется, что Содоль сейчас не фигурирует в этом расследовании.

В сентябре Апелляционный суд обязал ГБР возбудить уголовное дело против генерала Содоля.

О скандалах с генералом Содолем мы писали здесь:

Скрин из сообщения нардепки Марьяны Беузглой

Заметим, что с Нового года, а то и раньше генерал Содоль исчез из виду СМИ. Создается впечатление, что он решил переждать, пока утихнет скандал вокруг своей персоны.

"Мясная оборона" после отступления из Авдеевки

С февраля 2024 года, когда РФ оккупировала Авдеевку и начала массированное наступление на Покровском направлении, оккупировав десятки населенных пунктов, СМИ, разные известные военные или журналисты постоянно "били в набат" о плачевной ситуации в той или иной бригаде.

Так в апреле основатель проекта DeepState Роман Погорелый обвинил командование 115 бригады в провале обороны у Очеретиного. Как следствие, россиянам удалось закрепиться и продолжить наступление на Покровск. В бригаде своей заверили, что обвинения со стороны Романа Погорелого неправдивы.

Особое внимание следует обратить на 68-ю отдельную егерскую бригаду. В расследованиях СМИ она не фигурировала. Однако именно эту бригаду непублично военные в разговорах с ТСН.ua называют одной из "любимых" Сырского – якобы за безотказность командования, когда главком решает бросать те или иные бригады с одного места фронта на другое.

68 бригаду в конце марта бросили на Авдеевское, или уже Покровское направление с другого участка фронта.

По данным, которые нам удалось получить от родственников пропавших без вести на условиях анонимности, с 24 марта по 7 июля 68 бригада потеряла 500 военных только пропавшими без вести. К примеру, только в одном селе Семеновка Покровского района пропали без вести 267 бойцов 68 бригады. Некоторое количество из них удалось вернуть, однако мертвыми по репатриации тел.

В селе Семеновка до полномасштабной войны проживало 180 человек. С марта по июль 2024-го там пропали без вести почти 300 бойцов 68 бригады / Фото: Deepstatemap

В плену известно только о менее 10 бойцах бригады. Ни одного пленника еще не вернули во время обменов.

Всего за 9 месяцев бригада потеряла более 800 бойцов пропавшими без вести. Конечно, эти данные неофициальны, ведь командование не разглашает количество потерь.

После таких потерь полковник Алексей Царюк был переведен из 68-ти бригады. Однако уголовное производство против него, по информации из наших источников, было закрыто.

"Он (комбриг Царюк – Ред.) воевал людьми, отправляя на бессмысленные штурмы, из которых никто не возвращался. К примеру, на одних позициях за 3-4 дня исчезало по 30 человек", – рассказал на условиях анонимности родственник одного из пропавших без вести бойцов 68-ки.

Полковник Алексей Царюк "Шум"

"Почти в каждой из этих операций случались эпизоды, когда военные обвиняли командиров в халатности. Во время захвата Угледара – в самоубийстве комбата в 123-й ОБР ТРО из-за потерь и оставление позиций подразделением, при выходе из Авдеевки – в окружении позиции Зенит, после которого окруженных расстреляли оккупанты, возле Курахового – в Успеновском мешке и т.д.", – пишет "Радио Свобода".

Однако по информации издания, никакого уголовного дела из-за возможной халатности командиров, приведшей к вышеупомянутым провалам, правоохранители официально не возбудили.

Комбриг может предстать перед судом за потерю Курахового

По информации журналистки ТСН Юлии Кириенко, бывший командир 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ, полковник Виталий Золотарев, оказался под угрозой судебного преследования. Его обвиняют в потере города Курахово.

Однако Кириенко утверждает, что Золотарев не мог удержать город с таким малым количеством людей.

Он стал комбригом в разгар боев на Кураховщине.

"За это время боев только одна 46 отправила на восстановление 7 вражеских бригад. Стояли в городе даже тогда, когда туда оставалась одна дорога и держали город, даже когда почти не было пехоты. Но как можно держаться в высотках долго, когда каждую из них обороняет по 2 человека? Как можно удержать город одним и почти стертым батальоном? Как можно удержать город, когда все вокруг окружено", – пишет Кириенко.

Открыто ли уголовное производство против Золотарева, пока неизвестно.

Полковник Виталий Золотарев, бывший командир 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ. / Фото: Юлия Кириенко

Дело Рюмшина

О проблемах 150-х бригад, в том числе 155-й и 157-й бригады, мы подробно рассказывали в этих статьях:

Однако особо стоит обратить внимание на "кейс" полковника Дмитрия Рюмшина — комбрига скандальной 155 бригады.

По версии следствия, Рюмшин не предотвратил массовое СЗЧ подчиненных бойцов. По данным следствия, из полигонов во Францию, где бригада проходила обучение, сбежали 56 военнослужащих. В издании "Радио Свобода" сообщали, что по состоянию на ноябрь 2024 года в СЗЧ ушли более 1700 военных этой бригады.

Также сообщалось, что во Францию на учебу отправили тех мужчин, которых ранее поймали в пограничной зоне или на границе за попытку незаконного бегства из Украины, чем облегчили уклонистам возможность бегства.

Сам Рюмшин свою вину отрицает. Полковник утверждает, что для учения во Франции из бригады отобрали "нормальных бойцов".

"Люди, которые ехали в первой партии, там СЗЧ не было. Те, которые ехали под конец, которых только призвали, там уже было", – сказал Рюмшин в комментарии DW.

Экс-командующий 155-й механизированной бригадой "Анна Киевская" Дмитрий Рюмшин / Фото: скриншот с видео

"Предтеча" громких дел

Задолго до вышеуказанных историй, пожалуй, едва ли не первого из известных военных, хотя и не имеющего отношения к ВСУ, задерживали разведчика полковника Романа Червинского. 24 апреля 2023 года СБУ задержала Червинского по подозрению в превышении служебных полномочий. Больше года он находился за решеткой, пока суд не изменил меру пресечения на домашний арест.

Роман Червинский обвиняется в самовольной проваленной операции по вербовке российского пилота, что привело к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области и уничтожению украинских самолетов.

Сам Червинский дело против себя называет политическим заказом из-за обнародования в 2021 году информации о срыве спецоперации в отношении российских наемников частной военной компании "Вагнер".

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