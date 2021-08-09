Героически показали себя на Востоке: во Львове состоялся парад фронтовых собак

Среди четвероногих — верные друзья военных 80 бригады, кинологов и патрульной полиции.

Во львовском Парке культуры военные ветераны прошлись с четырехлапыми собратьями.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 9 августа.

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Киборги-десантники, нацгвардейцы и пограничники показали тех, с кем держали восточный фронт. Некоторые из собак — уже на заслуженной пенсии, а некоторые и до сих пор в строю.

Парад военных собак состоялся в рамках проекта "Календарь войны". На этот раз в нем истории псов, которые героически показали себя на фронте. Также собаки в парке продемонстрировали свои умения в поиске наркотиков, взрывчатки и задержании преступников.

"Были мы в Попасной, потом Новгородском под Горловкой, где она получила контузию, сорвала растяжку, помогала там бойцам нести службу, особенно ночью и закончилась ее карьера уже в Авдеевской промзоне. Во время того, как она получила ранение, потеряла слух, три недели ничего не слышала. Ну, слава Богу, вернулся слух", — сказал Виталий Любенко, киборг, боец 80 бригады.

Новости Украины: во львовском парке культуры устроили парад фронтовых собак

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