Героической собаке из Херсона, чьи фото облетели весь мир, ищут новый дом

Зоозащитники ищут любящую семью для овчарки, чье фото после теракта на Каховской ГЭС стало известно на весь мир. На нем истощенное животное обхватило и не отпускает ногу своего спасителя.
Собака Багира сейчас проходит реабилитацию в специализированном приюте в Одессе, ведь она так долго барахталась в воде, что отказали лапы. Поэтому даже после лечения и всех процедур она потребует ухода и особой заботы.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Сейчас овчарка Багира живет в просторном вольере с домом в приюте для собак. Здесь ее снова поставили на лапы.
"Прошли мы шесть клиник, но никто нам даже 1 процента гарантии не давал, поэтому операцию нам отменили сразу. Начался курс реабилитации: массажи ручные, массажи аппаратные, тренировки, выгул и работа с лестницей. То, что видите сегодня - это титанический труд реабилитолога, любовь и желание Багиры жить", - говорит Людмила Мельникова, глава правления федерации спасения животных "Берсерк", основательница приюта "Мои живые собаки".
Фото, где овчарка крепко обнимает лапами ногу одного из своих спасителей, облетело весь мир. До этого она — заброшенная и одинокая — полтора дня барахталась в холодной воде.
"Эта собака не боится взрывов, не боится "бавовны", не боится воздушных тревог. Багира ужасно боялась воды, и теперь нам даже проблема ее покупать. Она наплавалась на три жизни вперед", говорит Людмила Мельникова.
Ее таки нашли и спасли. Из Херсона перевезли в Одессу. Когда фото разошлось по соцсетях, люди признавались, что плакали, — такая глубокая боль была в собачьих глазах. Она стала символом беды, которую нанесли российские террористы и одновременно благодарности за человечность и самопожертвование всем, кто без сна и передышки в затопленных селах Херсонщины разыскивали и спасали каждое живое существо.
Багире восемь лет. Раньше ее звали иначе, она жила на цепи, стерегла имущество своих хозяев. Они уехали, а ее оставили. Знакомые подкармливали. А в день трагедии сосед отцепил от цепи. Когда волонтеры нашли и вытащили ее из воды, собака уже не могла подняться на лапы.
"Хозяину будущему очень повезло — эта собака может научить безусловно любить, она благодарна за все. Вот как есть фото военного, где она обнимает ногу, вот это Багира, вот это ее самая суть. Это собака с огромным сердцем", — говорит Людмила Мельникова.
Даже после лечения и реабилитации Багира потребует особого ухода. Поэтому отдадут ее только в ответственную семью. Она ждет, чтобы отблагодарить за все свою верность.
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Напомним, судьбоносное фото собаки у побицейского сделал Даниил Павлов – украинский фотограф-документалист. Он поехал на затопленную Херсонщину в тот же день, когда россияне взорвали Каховскую ГЭС. Его трогательный кадр с ухватившейся за ногу волонтера собакой облетел украинские и мировые СМИ. Фото называют символом этой трагедии.
Фотограф рассказал сайту ТСН.ua о масштабах катастрофы на юге Украины, которую увидел своими глазами. А также что известно о дальнейшей судьбе спасенного животного.
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