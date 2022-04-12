Героини войны: две женщины остались работать в супермаркете в Ирпене, несмотря на обстрелы

Героини войны: две женщины остались работать в супермаркете в Ирпене, несмотря на обстрелы

Женщины раздавали магазинные товары голодным горожанам.

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Корреспондентка ТСН Нина Грушецкая во время марафона "Единые новости" пообщалась с двумя женщинами, оставшимися работать в супермаркете в Ирпене с первого дня полномасштабного наступления, несмотря на страшные обстрелы, чтобы люди, которые не смогли эвакуироваться, имели доступ к еде.

В супермаркет в Ирпене военные заходят по паролю, который каждый раз меняют. Внутри них встречают администратор магазина Таня и пекарь Леся. Более месяца эти две женщины и еще несколько коллег были под перекрестным огнем.

Уехать из города, который постоянно крошила тяжелая артиллерия, не могли. Понимали – от них зависит не одна жизнь. Женщины раздавали магазинные товары голодным горожанам. И при свете фонариков, чтобы не привлекать внимание кафиров, пекли хлеб.

Лесе пришлось самостоятельно рассчитывать количество ингредиентов, чтобы выпекать за раз не 40 хлебов, а сразу максимальное количество – 80. И освоить тестомес. В этом магазине теперь уже лучшие подруги и жили.

Они работали каждый день, пока не закончилась мука и почти закончилось топливо в генераторе. И вот тогда женщины познакомились с военными Котом, Паровозом и Одессой.

Сначала провизию на позиции военных доставлял волонтер Владимир. А дальше воины пытались ее доставить девушкам. Поэтому военные, несмотря на риски, несмотря на постоянные обстрелы, брали топливо и продукты и пешком примерно четыре километра несли в магазин.

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А дальше девушки пекли, их коллеги делали консервы из рыбы. И под прикрытием наших военных раздавали людям, чем занимаются и сейчас.

Таня, Леся и их коллеги, которые помогали как могли, надеются, что вскоре здесь восстановится жизнь. Магазин откроется и заработает полноценно. И они наконец-то смогут поехать к родным.

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В Ирпене две женщины остались работать в супермаркете, чтобы люди имели доступ к еде