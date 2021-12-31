Герой Украины доброволец "Да Винчи" впервые встречает Новый год не на фронте

Герой Украины доброволец "Да Винчи" впервые встречает Новый год не на фронте

Исключение боец сделало для того, чтобы побыть со своей любимой.

Дмитрий Коцюбайло, которого теперь больше знают как бойца под позывным "Да Винчи", пришел на Майдан, а затем и на войну в возрасте 18 лет. Был тяжело ранен, а уже через год стал командиром штурмовой роты. Талантливый военный, совершающий "смерть врагам" уже почти восемь лет подряд. В этом году он впервые встречает новый год не на фронте – сделал исключение, чтобы побыть со своей любимой. Ее зовут Алина Михайлова, она и волонтер, и парамедик, а недавно еще и депутат Киевсовета.

В пятницу, 31 декабря, влюбленная пара побывала в прямом эфире ТСН в студии под открытым небом на Софийской площади в Киеве.

Их история любви началась на фронте, в Авдеевке и их любви не оставалось времени на размышления. Алина — политология по образованию, с самого начала войны была волонтером "Армии SOS". В Авдеевке занималась медицинским пунктом, чтобы ее "правосеки" не болели.

Первое и последнее их свидание завершилось поездкой на танке. Сегодня они вместе встречают Новый год.

Также читайте Семь лет боролся за жизнь после ранения: умер Герой Украины Александр Петраковский

"Обычно, мы с бойцами собираемся за столом, провожаем ушедший год, встречаем новый — все в кругу боевых товарищей", — рассказывал герой о новогодней традиции на фронте.

По его словам, год был тяжелым и неизвестно, что ждет впереди. Но говорит, что бойцы готовы к любой ситуации.

"Мы видим, что происходит на границе, мы мобилизуемся и готовы к любому развитию событий. Хочу, чтобы в новогоднюю ночь каждый украинец поблагодарил тех, кто находится в окопе, и помолиться за тех, кто не вернулся”, — обратился друг “Да Винчи” ко всем украинцам.

В этом году в День ВСУ Дмитрий Коцюбайло был отмечен звездой Героя Украины. Он стал первым добровольцем, которому это звание присвоено прижизненно.

"Да Винчи" – Герой Украины рассказал о Новом году на фронте и будущем страны

Кроме того, Герой Украины был номинирован на ежегодную премию ТСН "Ті, що вражають".

Напомним, "Ті, що вражають" – это ежегодная премия ТСН, в которой традиционно награждают украинцев, проявивших стойкость, смелость, решительность в событиях уходящего года и ставших героями сюжетов ТСН. Миссия проекта – вдохновить людей, подкрепить их веру в себя и лучшее будущее нашей страны.

Смотрите новые истории семерых победителей нынешней премии ТСН "Ті, що вражають" в первую неделю нового 2022 года в 19:30 только в ТСН на 1+1.

Читайте также: