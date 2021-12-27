Герой Украины Леонид Киндзельский: почему выдающийся врач после Чернобыля прятал карточки пациентов и ждал ареста

При жизни он так и не услышал "спасибо" от государства.

Профессор Леонид Киндзельский спустя 35 лет после аварии на Чернобыльской АЭС удостоен высокого государственного звания Герой Украины (посмертно). Сам врач получил высокие дозы облучения в первые дни врзле самого Чернобыля, а затем от облученных пожарных, которым делал пересадки костного мозга в Киевском институте радиологии и рентгенологии. После Чернобыля врач прожил 13 лет так и не услышав "спасибо" от государства.

Уникальные воспоминания от единственного сына, ныне живущего в США, и людей, лично знавших профессора Киндзельского — 27 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Киевское отделение, где после аварии на Чернобыльской АЭС лечили пожарных и работников станции с острой лучевой болезнью – уже много лет в состоянии затяжного ремонта. А вот в мае 86-го все больные, которым тогда здесь пересадили костный мозг, выжили.

Главный радиолог Леонид Киндзельский предупреждал – облучение не пройдет бесследно. Впереди их ожидает всплеск онкологий и сосудистых патологий. Как выяснится впоследствии, не только пациентов. Один за другим из жизни стали уходить и врачи. Профессор Киндзельский от рака лечился тоже здесь – в отделении, где когда-то лечил сам.

Кто из ликвидаторов, получивших острую лучевую болезнь, останется лечиться в Киеве, а кого отправят в Москву в известную 6-ю больницу, определил случай.

"Должны были прислать два самолета из Москвы забрать их – прислали только один. Тому, кого смогли посадить в первый самолет, увезли в Москву, других посадили снова на автобусы и повезли в Киевский институт рентгенологии и радиологии к моему папе", – рассказывает сын Леонида Киндзельского Андрей.

Инструменты, которыми Леонид Киндзельский делал пересадки костного мозга, ныне хранятся в музее Чернобыля. Парадоксально, но пациенты с тяжелыми поражениями радиацией, в результате, пережили врача.

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Методика Киндзельского заключалась в том, что он, в отличие от московских врачей, работавших под руководством американского профессора Гейла, не убивал свой костный мозг пациентов, а только подсаживал донорский. А еще – постоянно промывал больных изнутри. В Москве с середины мая ликвидаторы стали умирать. Пациенты Киндзельского все чаще заходили в его кабинет с вопросом – когда они умрут?

"Он попросил всех в своем отделении собрать деньги, кто сколько может, и послали медицинскую сестру в ЦУМ на Крещатике, купить мужскую одежду по размерам, которые они узнали у больных. И один из пожарных пришел к папе и сказал: "Мне принесли костюм за 200 рублей, я не думаю, чтобы мне дали его просто так. Так что, я буду жить? "Отец сказал — да", — рассказывает Андрей Киндзельский.

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Комиссия из Москвы в конце концов запретила профессору Киндзельскому проводить пересадки костного мозга. Все самое прогрессивное, самое современное могло быть только в столице СССР. Позже Киндзельскому не разрешали публиковаться на тему Чернобыля. Его совместный с коллегами труд об острой лучевой болезни был издан посмертно.

"Давление было настолько сильное, что они боялись, что истории болезни пациентов могут либо исчезнуть, либо их могут переписать, либо изменить, либо вырывать листы оттуда. Поэтому отец просил разных медицинских сестер забирать истории болезни разных облученных домой на ночь. Мама всегда держала в то время дома такой мешок с одеждой и вещами первой необходимости, если вдруг его арестуют дома, а он такой же мешок держал в своем кабинете, если за ним придут на работе", — вспоминает сын врача.

Профессор Киндзельский спустя 35 лет после аварии на ЧАЭС удостоен звания Героя Украины | Новости Украины

На звание Героя Украины сами чернобыльцы-ликвидаторы подавали врача давно, но звезду Героя он получил только теперь. Посмертно.

Сейчас Андрей и Татьяна Киндзельские хотят, чтобы награду деда на приеме в посольстве получил их сын Богдан, американский кардиохирург, четвертое поколение врачей Киндзельских, который уже пообещал вырваться в отпуск.

Полный текст интервью Андрея Киндзельского читайте на сайте ТСН.ua.

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