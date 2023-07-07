Герой Украины так и не увидел свою дочь: побратимы борются за возможность для ребенка пройтись по улице с именем отца

Сегодня, 7 июля, окрестили дочь героя Украины Валерия Чибинеева. Он не успел увидеть своего единственного ребенка, а о том, что станет папой узнал за день до гибели. Сейчас его друзья заботятся, чтобы одну из улиц столицы именовали в честь братьев Чибинеевых, потому что жизнь за Украину отдали два родных брата, говорится в ТСН.

Марта — дочь героя Украины Валерия Чибинеева, который еще в августе 2016 был награжден высшим государственным знаком — Герой Украины с вручением ордена «Золотая звезда». Тогда в рассказе ТСН, он искренне признался, что не знал о награде и вообще сопротивлялся покидать позиции в Донецкой области.

Весной 2022 года он будет отбивать Киевщину, во главе группы снайперов будет принимать участие в боях за Гостомель. Именно в это время он получит сообщение, что станет папой. “Отправила фото теста и написала, что вероятность 99,9. Очень ждала ответа и он к вечеру уже прочитал и успел написать, что круто”, — вспоминает жена.

Герой Украины Валерий Чибинеев

На следующий день у него были семьи и договорились выйти на связь, но его больше не было. Валерий Чибинеев погиб в бою в день своего рождения – ему исполнилось 34 года.

Дочь, которую так и не увидел папа, сегодня крестили. В это время на могиле папы-героя устанавливают мачту. На верхушке — трезубец, со временем будут развеваться и два флага. Рядом у Валерия Чибинеева, его родной брат Роман. Он тоже был военным и погиб.

Петиция за наименование одной из улиц Киева на улицу Братьев Чибинеевых уже набрала необходимое количество голосов. Продолжается следующий этап согласования. Марта, когда научится ходить, обязательно пойдет на эту улицу, обещает мама. "Моя обязанность, чтобы она хорошо знала, кто ее папа", — говорит мама девочки.

Герой Украины Валерий Чибинеев похоронен вместе с братом

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