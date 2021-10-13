Герой "Звездного пути" 90-летний Уильям Шатнер летит в космос на ракете Безоса

Сколько стоит полет, Безос не разглашает.

Легендарный киноактер Уильям Шатнер — любимец миллионов благодаря роли космического капитана, путешествующий галактикой, летит в космос — теперь на самом деле. Старт должен состояться сегодня после обеда на ракете компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джефф Безос.

Сериал "Звездный путь", в котором снимался Шатнер, вышел на экраны 55 лет назад. Актер должен стать самым пожилым человеком, который побывал в космосе, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 13 октября.

Научной фантастике вообще свойственно делать предсказания, которые сбываются в будущем. Но такого еще точно не было. Легендарный каптиан Кирк — персонаж культового американского телесериала о космических путешествиях "Звездный путь", на котором выросли поколения американцев, по-настоящему летит в космос.

Исполнителю роли капитана Кирка Уильяму Шатнер перевалило за 90 лет. Но приключения его привлекают. Вместе с ним летят трое сотрудников Blue Origin. То, что его космическим попутчикам не будет скучно, показали интервью, вышедшие перед стартом. Шатнер заставил слез смеяться сдержанного ведущего CNN:

- Прежде всего, вы прекрасный вид. Я — как разрушен временем, а вы — выглядите очень, — говорит ведущий CNN Андерсон Купер.

- Нет нет, я тоже! Я тоже разрушен время. Возможно, внутри. У вас, кажется, плохая кожа, а вот я изнутри просто розпадаюсь на куски. Видели бы вы мои почки, — говорит Уильям Шатнер.

Эту космическую путешествие легендарному киногерою подарил владелец компании Blue Origin Джефф Безос. Он и сам слетал в космос на корабле собственного бренда в июле. Кроме того, собирается продавать туры всем желающим. Свою цену Безос еще не назвал, а вот у конкурентов это стоит 250 000 долларов. Ограничений по возрасту нет.

"Невесомость — это так очаровательно. Представьте себе, что это — быть невесомым. Вы достаточно худой, а я нет. Поэтому я представляю, как я вглядатимуся в темноту, и видеть Землю. Я хочу прижать нос к иллюминатору. Точно не хочу, чтобы кто с той стороны смотрел на меня ", — говорит Шатнер.

Пришельцев с другой стороны иллюминатора, который встречал его герой, Шатнер не обещанное. Зато гарантированно весь спектр ощущений настоящих астронавтов: вертикальный взлет на ракете, около четырех минут в невесомости и приземления в капсуле, на парашютах должен сесть в Техасе.

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