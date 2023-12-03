Гетьман "разнес" Безуглую за вброс о Залужном: "Марьяна, тебе никто не скажет! Успокойся!"

Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман "разнес" депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую за вброс о главнокомандующем ВСУ Валерие Залужном.

По словам эксперта в эксклюзивном интервью ТСН.ua, депутат Безуглая не понимает, о чем говорит, делая определенные заявления с критикой. Гетьман говорит: почему она это делает – не принципиально.

“Если действительно кто-то за спиной стоит, хотелось бы этим людям сказать, что нужно лучше работать, потому что это не слишком умелые действия. Обвинить главнокомандующего в том, что у него нет плана на войну… я не знаю, на кого это рассчитано. Кто-угодно, с кем я служил, мы говорили об этом, конечно. Посмеялись”, — рассказал Алексей Гетьман.

Невозможно обвинить главнокомандующего ВСУ в том, что у него нет плана на войну, потому что плана на войну не бывает, говорит экс-военный.

"Есть план боевой и специальной подготовки, он принимается на год в воинских частях и он принимался до начала полномасштабной войны. Есть план действий при начале боевых действий. У каждого подразделения прописано, что они должны делать. Далее Генеральный штаб должен планировать действия в зависимости от происходящего на фронте. Он должен анализировать фронт, силы врага, где он пытается атаковать, где мы можем предпринимать контрнаступательные или наступательные действия", — рассказал Алексей Гетьман.

То есть это "живая" ситуация, которая стратегически планируется на определенный срок, но исходя из того, что происходит, какие у нас есть силы и средства, и какие есть у врага.

"Чтобы она не беспокоила Залужного, можно ответить, что есть план на войну — победить. Более подробно могу сказать: там, где враг будет наступать, держать оборону; там, где мы сможем — будем наступать. Когда готовится, например, наступательное действие, это так называемая "темная комната". Туда собирается генералитет разрабатывать планы этих операций. И пока план не готов, они не выходят из этой комнаты. Так это работает, тогда утечки информации нет. Может, Марьяна этого не знает. Скорее всего, не знает. Президент Зеленский говорил, что план наступательных действий знают три-четыре человека. Вопрос Марьяне Безуглой: почему она решила, что должна входить в число тех трех-четырех людей, которые знают эти планы? Я понимаю, что это может быть начальник Генштаба, командующий и верховный главнокомандующий. Может быть Секретарь СНБО или кто-то из ГУР. То есть понимаете уровень людей. Где здесь Марьяна нашла место? Где она собралась сесть на совещание? Хочется сказать: Марьяна, тебе никто не скажет, успокойся", — говорит Алексей Гетьман.

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