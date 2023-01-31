Гетманцев в разгар войны анонсировал повышение налогов для ФЛП и введение кассовых аппаратов

ФЛП говорят, что возвращение даже к довоенным условиям труда может убить малый бизнес.

Народный депутат Украины, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетьманцев анонсирует повышение налогов, возобновление налоговых проверок и обязательное введение РРО. Изменения коснутся, прежде всего, самых маленьких предпринимателей. Организация ФЛП уже готовится к протестам, ведь возвращение даже к довоенным условиям труда могут убить малый бизнес.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев анонсировал возврат довоенной системы налогообложения уже летом. Тогда возобновятся налоговые проверки, а каждый субъект бизнеса должен установить регистратор расчетных операций – РРО.

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"Первого июля отмена единого налога 2%, но сохранение всей упрощенной системы, которая была довоенная. Запуск проверок, но мы надеемся, что проверок по критериям рисков. Отмена моратория на применение РРО. То есть запуск работы РРО", — прокомментировал Олег Гетьман. координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.

Экономический эксперт Олег Гетьман контактирует с народными депутатами и из первых рук знает, что они готовят. Надеется, что депутаты прислушаются к советам его и других экспертов и изменения будут менее радикальными. Особенно для мелкого бизнеса пока война продолжается.

"РРО абсолютно экономически не целесообразно, потому что они никогда в результате физических возможностей не могут выйти за эти лимиты, это, например, человек, продающий шаурму, продающий хот-доги, пирожки, мороженое на пляже, учительница танцев, это глупо. И мы это пытаемся доказывать", — говорит Олег Гетьман.

На июльские перемены реагируют и бизнес ассоциации. Лидер ФЛП Сергей Доротич считает, что перевод экономики страны во время войны на систему налогообложения в два процента спас ее, тогда как возвращение к довоенным правилам с усилением фискализации и налоговыми проверками – экономику просто добьет.

"Сегодняшняя инициатива, которая свисла над этими предпринимателями, по отмене этой системы – это удар в пах. Это очередной стресс, это остановка, в какой-то мере, работы предприятий, это недополучение в бюджет средств, а недополученные средства – это патроны и снаряды на передовую", – подчеркнул предприниматель и общественный деятель Сергей Доротич.

Вместо того, чтобы заниматься бизнесом в сложных условиях, бизнесмены будут общаться с налоговиками: сначала переписка, потом сбор документов и обжалование решений инспекторов в судах.

В комитете финансов говорят, что окончательные решения по изменениям в налоговом кодексе еще не приняты. Большинство депутатов склоняются к тому, чтобы продлить мораторий на проверки и оставить все без изменений.

"Если у правительства в рамках их переговоров с МВФ возникнут вопросы что-то менять, будем очень тщательно на это смотреть. Там есть вещи, которые точно можно улучшить. Правила должны быть понятны и прозрачны. Кроме этого я думаю, никаких изменений не будет", — высказался нардеп, первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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