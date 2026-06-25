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Гибель 26-летней Дарьи на пляже в Одессе во время нападения РФ: появились новые подробности трагедии (видео)
В Одессе на пляже погибла 26-летняя туристка из Киева. Ее убил осколок российского дрона.
Полиция Одессы возбудила уже второе уголовное дело в связи с гибелью на пляже 26-летней женщины. Статья — служебная халатность. Правоохранители проверяют действия должностных лиц и предпринимателей.
Об этом говорится в репортаже ТСН.
В частности, выясняется, законно ли работала пляжная зона с зонтиками и шезлонгами, а также соблюдали ли ответственные лица требования безопасности.
Трагедия произошла накануне: в результате российской атаки во время тревоги осколок попал в отдыхающую, которая загорала на пляже. Она погибла. Ее спутник получил ранение.
В тот же день полиция возбудила дело по статье «нарушение норм ведения войны». А позже в мэрии заявили: пляж, несмотря на то что он оборудован для отдыха, официально не был открыт.
В настоящее время следователи проверяют всю разрешительную документацию и выясняют, можно ли было предотвратить трагедию.
Гибель туристки на пляже в Одессе: что известно
23 июня стало известно, что в результате атаки РФ на пляже в Одессе погибла26-летняя отдыхающая. Трагедия произошла во время воздушной тревоги, когда силы противовоздушной обороны отражали очередную российскую атаку.
Погибшую звали Дарья Кравченко. Она родилась в 1999 году. После окончания учебы Дарья Кравченко строила профессиональную карьеру в медицинской сфере и работала на должности заместителя директора одного из диагностических центров в Киеве.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ШОКИРУЮЩИЕ подробности пыток в «Скале»! ВТОРОЕ уголовное дело в Одессе! | ТСН 10:00 25 июня