Гибель 26-летней Дарьи на пляже в Одессе во время нападения РФ: появились новые подробности трагедии (видео)

Дарья Кравченко / © соцмережі

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Полиция Одессы возбудила уже второе уголовное дело в связи с гибелью на пляже 26-летней женщины. Статья — служебная халатность. Правоохранители проверяют действия должностных лиц и предпринимателей.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

В частности, выясняется, законно ли работала пляжная зона с зонтиками и шезлонгами, а также соблюдали ли ответственные лица требования безопасности.

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Трагедия произошла накануне: в результате российской атаки во время тревоги осколок попал в отдыхающую, которая загорала на пляже. Она погибла. Ее спутник получил ранение.

В тот же день полиция возбудила дело по статье «нарушение норм ведения войны». А позже в мэрии заявили: пляж, несмотря на то что он оборудован для отдыха, официально не был открыт.

В настоящее время следователи проверяют всю разрешительную документацию и выясняют, можно ли было предотвратить трагедию.

Гибель туристки на пляже в Одессе: что известно

23 июня стало известно, что в результате атаки РФ на пляже в Одессе погибла26-летняя отдыхающая. Трагедия произошла во время воздушной тревоги, когда силы противовоздушной обороны отражали очередную российскую атаку.

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Погибшую звали Дарья Кравченко. Она родилась в 1999 году. После окончания учебы Дарья Кравченко строила профессиональную карьеру в медицинской сфере и работала на должности заместителя директора одного из диагностических центров в Киеве.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ШОКИРУЮЩИЕ подробности пыток в «Скале»! ВТОРОЕ уголовное дело в Одессе! | ТСН 10:00 25 июня

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