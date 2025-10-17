Гибель двух военных на блокпосту возле Одессы: известны новые шокирующие подробности трагедии

В Одесской области фура насмерть сбила двух военных

Двое военнослужащих погибли из-за фуры, наехавшей на блокпост. Это произошло около семи утра в Одесской области. Водителя грузовика задержали, полиция открыла уголовное производство.

Об этом рассказала корреспондентка ТСН Елена Черняева, которая побывала на месте ДТП.

Трагедия произошла на объездной дороге недалеко от Одессы, возле села Сухой Лиман. На обочине работал мобильный блокпост. Обстоятельств ДТП сейчас не разглашают. Известно лишь, что фура сбила двух военнослужащих на дороге.

Им было тридцати четырех и тридцать шесть лет. Один из них погиб мгновенно, второго — пытались спасти врачи скорой. Но несмотря на все их попытки мужчина не выжил — травмы были слишком тяжелые. Водителю грузовика — 63. Его сразу же на месте проверили на содержание алкоголя в крови. Мужчина был трезв. А вот делал ли перерывы на отдых, ехал ли ночью безостановочно — неизвестно. Сам он сказал, что людей на дороге просто не заметил. В семь утра — здесь только темнело. Водителя фуры задержали, суд должен избрать ему меру пресечения.

«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч 3 статье 286 УК Украины. Максимальное наказание за это преступление до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет», — говорит заместитель начальника отдела коммуникаций ГУНП в Одесской области Александр Лебецкий.



Военные трагедию пока не комментируют. На месте гибели военных сразу после аварии образовалась огромная пробка, впоследствии ситуация нормализовалась.

