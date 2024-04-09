Гибель подростка на фуникулере в Киеве: всплыли ужасные подробности о возможном убийце (видео)

Мать погибшего в комментарии TSN.ua сделала громкое заявление. Что сказала женщина, почему вообще произошла драка на станции фуникулера и что о деле говорят в ДБР – в эксклюзиве TSN.ua.

Был под пьян, действительно работал в правоохранительных органах и вел себя агрессивно! Стали известны новые шокирующие детали скандального убийства 16-летнего юноши на станции фуникулера в Киеве. Мать погибшего в комментарии TSN.ua сделала громкое заявление. Что сказала женщина, почему вообще произошла потасовка на станции фуникулера и что о деле говорят в ДБР – в эксклюзиве журналиста Артема Зябкина для TSN.ua.

На одном из первых видео с места трагедии, которое попало в Сеть, Максим уже мертв. По словам свидетелей, парня толкнули, он головой разбил стекло и обломки порезали ему горло. Парень пытался подняться, но, к сожалению, погиб.

Подозреваемый в суде

Хотя друзья Максима и опасались, что его обидчик сбежит, подозреваемого в убийстве почти сразу задержали. Им оказался Артем Косов – молодой человек, военнослужащий, водитель Управления государственной охраны Украины. 9 апреля Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога. Во время заседания суда защитник подозреваемого заявил, что его клиент получал угрозы "казни", поэтому попросил публично не объявлять его анкетных данных.

"Попрошу не устанавливать его анкетные данные, поскольку у меня будет ходатайство о закрытии данных, поскольку уже есть определенные угрозы родственникам подозреваемого, в частности "убить", "казнить" и тому подобное", — попросил защитник.

К тому же, как сообщал ТСН.ua, подозреваемый вины не признает.

Обидчик был пьян

Между тем в ДБР подтвердили тот факт, что подозреваемый в убийстве мужчина был пьян! У него в крови обнаружили 1,2 промилле алкоголя. При этом мужчина был задержан легко. Он имел при себе оружие, но не сопротивлялся. В ГБР также попросили людей не вестись на фейк, о том, что подозреваемый когда-то работал в бюро. На самом деле, он служил в Управлении государственной охраны Украины, но в момент инцидента не был на службе.

"Экспертиза установила, что он был пьян. Обнаружили 1,2 промилле алкоголя в крови. Подозреваемый пока не признает своей вины", — рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.



Всплывают все новые и новые подробности этого ужасного инцидента. Сестра погибшего Максима выставила пост в инстаграмме, где рассказала все, что происходило в тот день.

Журналистам ТСН.ua также удалось пообщаться с матерью Максима. Она с болью вспомнила о том, из-за чего обидчик якобы прицепился к подросткам.



"Дети ехали в вагончике фуникулера, он начал приставать сначала к женщинам. Затем – к ребятам из компании моего сына. У сына он спросил о том, готов ли он пойти защищать страну. Сын ответил, что когда придет время, то готов. Раньше сын поделился со мной тем, что после того, как ему исполнится 18 лет, хочет попасть в Третью штурмовую бригаду. Он на самом деле это планировал и хотел этого", – рассказала мама Максима.



Больше всего мать погибшего Максима боится, что дело могут замять, потому что Артем Косов – правоохранитель. Поэтому она переживает и за других родных.

Максим Матерухин/Фото: school36.inf.ua

"Мой сын был очень светлым ребенком. У него было очень много друзей, он был душой компании. Это был лучик и солнышко и для нас, и для друзей. Сын хотел стать футболистом, в этом году планировал заключать контракт. Мечтал о карьере футболиста и играть за Украину. Хотел прославить нашу семью. Сын очень хотел построить для нас дом, когда вырастет. Он был лучшим братом. Несмотря на переходный возраст, у него со мной были очень дружеские отношения. С ним не было сложностей, он делился со мной всеми секретнами. Он был моей гордостью, был очень высоким – 1 метро 90 сантиметров", – рассказала убитая горем мать.

Правоохранителю грозит до 15 лет

Подозреваемый в убийстве подростка, правоохранитель Артем Косов обвиняется в умышленном убийстве. Если его вину докажут, то ему будет грозить до 15 лет за решеткой.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего юноши.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ужасные новые подробности убийства подростка на фуникулере в Киеве!

Напомним, что группа из девяти несовершеннолетних решила проехаться фуникулером. В вагон за ними вошел мужчина, который был настроен агрессивно и делал замечания ребятам. Конфликт закончился трагической гибелью одного из подростков.

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