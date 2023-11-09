Гибель помощника Залужного: всплыли скандальные подробности

Полковнику ВСУ, подарившему майору Частякову гранаты, сообщили о подозрении. Что инкриминируют военному и почему смертельный инцидент стал возможным.

Трагическая история гибели помощника главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного получила продолжение. Полковнику ВСУ, подарившему майору Частякову гранаты, сообщили о подозрении.

В эксклюзиве ТСН.ua журналист Артём Зябкин рассказал подробности.

ДБР вручило подозрение одному из военных

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру из Аппарата помощников Залужного. Хотя имя подозреваемого не называют, похоже, это полковник Тимченко. Именно он, как утверждают СМИ, подарил Частякову опасный презент ко Дню рождения: шесть боевых гранат западного образца и бутылку спиртного. Такие же гранаты нашли у Тимченко в кабинете.

Установлено, что офицер приобрел без соответствующего разрешения восемь ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат DM51A2 и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю дня рождения. Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств

"Замечу, что офицера обвиняют не в убийстве, а в нелегальном сбыте оружия. У Тимченко не было разрешения на хранение гранат. Ему грозит до 7 лет лишения свободы", — говорит журналист.

В то же время стали известны и новые факты о гранатах, подаренных Частяковой. Они немецкие, на вооружении в ВСУ не так давно, так что майор мог никогда их до этого не видеть. Это подтверждает, что тот мог воспринять взрывчатку за муляж. Военный эксперт Сергей Флеш нашел одну из таких на фронте и подробно рассказал об этой гранате.

"Напомню, что трагическая гибель помощника Залужного майора ВСУ Геннадия Частякова случилась прямо в его доме. 7 ноября у него был день рождения. Около 17:00 в кругу семьи тот начал разбирать подарки. В одном из них были эти гранаты. По информации СМИ, их ему подарил коллега из Аппарата помощников главкома, заранее предупредив, что там взрывчатка", — заметил журналист.

"Тимченко уже дал показания, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски Black Label и шесть гранат. Это подтвердили и трое свидетелей, при которых полковник вручал подарок. Даже сказал Частякову: "Тебя удивить тяжело – потому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски". Очевидно, Частяков воспринял это как шутку. Потому что забрал детей из школы и начал разбирать с ними подарки. Он подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы".

Первым на гибель собрата отреагировал Залужный. Детальнее же о самой ситуации в тот же день рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв. В квартире полиция обнаружила еще 5 таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу.

В каком состоянии сын Частякова – неизвестно. По информации СМИ, в результате взрыва он получил тяжелые травмы лица и был госпитализирован.

Породила эта трагическая история и куча информационной грязи. Пользователи начали разгонять слухи о якобы покушении. Однако правоохранители квалифицируют дело как несчастный случай.

Напомним, ДБР рассматривает четыре версии гибели помощника Залужного. Есть и основная. О ней уже известно.

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