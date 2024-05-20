Гибель президента Ирана Раиси: как это повлияет на войну в Украине

Уже официально! В результате загадочной авиатрощи на севере Ирана погиб президент Ирана Ибрагим Раиси и еще восемь топ-чиновников страны. Среди них – министр, губернатор и силовики. На инцидент уже отреагировали в США и даже в Израиле.

Как именно погиб Раисе, не убили ли иранского президента и как повлияет его смерть на войну в Украине? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

За этим наблюдает весь мир

Эта новость пошатнула Иран. Наконец-то это сказали официально и без украшений. Далеко в горах на севере страны спасатели завершили масштабную поисковую операцию — президентский вертолет Ибрагима Раиси и тела всех его пассажиров нашли и увезли в ближайший крупный город — Тебриз.

Тела погибших в результате крушения вертолета в Варзганском районе отправляются в Тебриз. Тела мучеников будут доставлены для судебно-медицинской экспертизы. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил общенациональный пятидневный траур”, — заявили в Представительстве Верховного лидера Ирана.

В вертолете, кроме президента, были и его приспешники: министр иностранных дел Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али Але-Хашем, представитель лидера Исламской революции в провинции Восточный Азербайджан. С ними должны быть и силовики, в частности, представитель стражей Исламской революции, которые всегда сопровождают такие делегации.

На самом деле поисковая операция была сверхсложной задачей, ведь регион, над которым после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым летел и где разбился вертолет с чиновниками, горный и кое-где лесистый. К тому же там была совсем не летная погода — горы покрыл густой туман.

Искали вертолет не только сами иранцы, но и турки, поднявшие для этого в небо свой беспилотник Akinci с ночным видением.

Иран признал гибель президента

В Иране новость о смерти президента как могли умалчивали. Как в ночь на 20 мая писало издание The Atlantic, в правительстве страны все хорошо понимали, но искали способ объявить о смерти, не вызвав хаоса в государстве. Уже 20 мая, то есть через десяток с лишним часов после авиатрощи, было объявлено о гибели Раисе и других чиновников. Это вызвало большую радость в иранской продемократической оппозиции. В частности, небольшая толпа вышла на улицы Лондона с флагами Британии и дореволюционного Ирана.

Раисе они ненавидели и называли "тегеранским мясником" за его жестокость. В 1988 году, будучи заместителем генпрокурора, он активно участвовал в массовых казнях. Тогда было убито более 1000 политзаключенных. ООН обвиняла Раису в преступлениях против человечности.

Роль Ибрагима Раиси

После его прихода на пост президента в 2021 году в Иране усилились протесты, периодически жестоко подавлявшиеся. При Раисе Иран стал более агрессивным в своей внешней политике: начал нарушать ядерное соглашение и расширять влияние на террористов в Ираке, Йемене, Ливане, Сирии и палестинских территориях, а также месяц назад атаковал Израиль беспилотниками и ракетами.

Показал свою жестокость Ибрагим Раисе и в 2022 году, когда по его стране пронеслись массовые протесты из-за убийства Махсы Амини — обычной девушки, которую замордовали полицейские из-за "неправильного ношения хиджаба". Ибрахим Раиси публично заявил, что эти события являются угрозой национальной безопасности и обвинял в событиях Запад. Иранские силовики силой подавили многотысячные протесты. В феврале 2023 года большинство задержанных во время акций помиловали, однако несколько человек показательно казнили, обвинив их в убийстве правоохранителей и государственной измене.

Несмотря на это, на смерть президента Ирана на Западе отреагировали сдержанно. Выделился президент Польши, который выразил соболезнования иранцам и назвал это трагедией.

“Я глубоко тронут сообщением о трагической гибели президента Ирана г-на Ибрагима Раиси вместе со своей правительственной делегацией в авиакатастрофе.

Немногие народы имеют в своей истории такие трагические страницы. Но мы, поляки, которые в 2010 году страшно пережили крушение польского правительственного самолета в российском Смоленске, знаем ощущение шока и пустоты, которые остаются в сердцах людей и в стране после внезапной потери политической и общественной элиты после внезапной потери близких и друзей. Поэтому мы с особым пониманием присоединяемся к родным погибшим и иранскому народу в молитве и скорби», – сказал Анджей Дуда.

Реакция мира

В Пакистане 20 мая объявили днем траура. Свои соболезнования выразили также в Индии и Венесуэле. В США же поспешили заявить о непричастности к авиатроше. Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что американская разведка рассматривает лишь один сценарий гибели Раиси, а именно – несчастный случай: «На северо-западе Ирана, где разбился вертолет, была очень плохая, туманная погода. Это похоже на несчастный случай, но он все еще полностью расследуется”.

Украинцы радуются гибели вражеского предводителя

В Израиле также свою причастность к инциденту отрицали. Вызвала смерть Раисе утешение и у украинцев, ведь именно при его правлении Иран сблизился с путинской Россией и в разы нарастил оборонное сотрудничество с Москвой. Напомним, Иран до сих пор поставляет в российские войска печально известные беспилотники "Шахед", которыми Путин ежедневно атакует украинцев, и даже помог россиянам наладить их производство в РФ.

Изменится ли Иран?

Но как гибель Раисе повлияет на мир? Как пишет The Times of Israel, хотя Иран и остался без двух высокопоставленных чиновников сразу, это не повлияет ни на ситуацию на Ближнем Востоке, ни на войну в Украине, ведь в Иране президент — только глава правительства.



“Хотя гибель двух высокопоставленных иранских чиновников стала бы драматическим событием в период, когда в регионе бушуют многочисленные конфликты, она, скорее всего, не будет иметь существенного влияния на ход этих противостояний, поскольку решения по внешней политике и войне находятся в ведении Верховного лидера Али Хаменеи.

"Президент Исламской Республики является исполнителем, а не лицом, принимающим решение... Поэтому политика Ирана, ее принципы останутся неизменными", — заявил директор по политике организации "Объединение против ядерного Ирана" Джейсон Бродски.

В то же время, внезапная потеря президента Ирана создаст вакуум власти, которым начнут пользоваться высокопоставленные фигуры”, — пишет The Times of Israel.

А вот журналисты из New York Times отмечают, что гибель Раиси произошла в очень щепетильный момент для международных отношений. Издание пишет, что всего несколько дней назад высокопоставленные американские и иранские официальные лица провели переговоры через посредников, чтобы попытаться снизить угрозу более широкого конфликта на Ближнем Востоке. Все для того чтобы избежать прямой войны с Израилем.

"В последние дни американские и иранские официальные лица приняли участие в косвенных переговорах в Омане — первых таких разговорах после ответного нападения Ирана на Израиль в прошлом месяце", — говорится в статье.

Кто заменит президента?

В Институте изучения войны отмечают, что смерть Раиси — это серьезный вызов для иранской правящей верхушки, ведь именно президент был неким «наследником» действующего Верховного лидера Ирана — Али Хаменеи. Кто займет его место – пока не известно.



Однако теперь функции президента будет временно выполнять вице-президент — Мохаммад Мохбер. Согласно Конституции Ирана, через 50 дней должны пройти внеочередные выборы нового президента страны. Но это и не удивительно, вряд ли выборы там будут хоть на каплю демократические. Но здесь важно другое. Как пишут СМИ, именно Мохбер курировал поставки беспилотников в РФ.

“Смерть Раиси имела серьезные последствия для наследования верховного лидера. Раиси считается одним из главных претендентов — вместе с сыном Хаменеи, Моджтабой Хаменеи — на преемника Хаменеи в должности верховного лидера. Хаменеи назначил Раису на должность главы судебной системы в 2019 году и поддержал Раису во время президентских выборов в августе 2021 года. Следующие несколько дней могут изменить текущую и долгосрочную динамику режима, включая преемственность верховного лидера. Однако смерть Раиси в конце концов не изменит нынешнюю траекторию режима к более жесткой и консервативной внутренней политике и агрессивной региональной политике”, — сообщили в ISW.

Кто может возглавить иранское правительство?

Вряд ли изменится хотя бы что-то и в отношениях Ирана и России, ведь их ситуативное сотрудничество выгодно действующему режиму в Тегеране. Но борьба за пост президента будет, считает эксперт-международник из Украинского института будущего Илия Куса. Среди кандидатов в президенты есть даже прозападный политик.



Кто может стать новым президентом? Если брать консервативный лагерь, то избирательное поле могут подчистить для спикера парламента Мохаммеда Багера Галибафа, который баллотировался в президенты в 2017 и 2021 годах, и является тяжеловесом в этой фракции. Еще есть не менее сильный мэр Тегерана Алиреза Закани.

Если представить, что элиты захотят воспользоваться гибелью Раиси и перезагрузить отношения с Западом и иранским обществом из-за возвращения умеренных реформаторов, то сильной кандидатурой может быть бывший глава МИД Мохаммед Джавад Зариф (один из авторов «ядерного соглашения» 2015 года). Менее популярным, но не менее влиятельным в среде умеренных, бывший спикер парламента Али Лариджани (его не допустили к выборам 2021 года)», — написал Илия Куса.

Журналисты Politico пишут, что новым президентом Ирана, скорее всего, станет сын действующего Верховного лидера Исламской республики — Моджтаба Хаменеи. Это должно только укрепить власть режима в стране.



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