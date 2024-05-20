Гибель президента Ирана: версии авиакатастрофы и как это повлияет на войну в Украине

Раиси называют человеком, выступавшим за оказание военной помощи РФ, и считавшим, что нужно превратить Украину в "полигон" для испытания иранского оружия.

Иран официально подтвердил гибель в авиакатастрофе президента Ибрагима Раиси и главы МИД Хоссейна Амира Абдоллахиана. Причины аварии вертолета до сих пор точно не известны. По оценкам аналитиков, это событие устранит с Ближнего Востока одного из самых жестких игроков, однако не изменит нынешнюю траекторию иранского режима.

О версиях авиакатастрофы вертолета с президентом Ирана и как это может повлиять на войну в Украине – читайте на ТСН.ua.

Вертолет с Раиси и другими высокопоставленными чиновниками Ирана на борту 19 мая совершил "жесткую посадку" неподалеку от иранского города Джульфа, которым проходит граница с Азербайджаном. В то же время несколько СМИ цитировали правительственные источники, которые заявляли, что вертолет разбился, пересекая гористую и покрытую лесом местность. В ночь на 20 мая спасатели обнаружили обломки вертолета, и на месте аварии не было никаких признаков того, что пассажиры живы.

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Отметим, что авиакатастрофа произошла на фоне напряженности на Ближнем Востоке, связанной с войной Израиля и палестинских боевиков ХАМАС. В ее рамках в апреле Раиси под руководством верховного лидера аятолы Али Хаменеи совершил беспрецедентную атаку на Израиль с использованием дронов и ракет.

Как сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хоссейн Коливанд, вертолет увидели на рассвете с расстояния около 2 км. К тому времени с момента исчезновения судна прошло 12 часов. Иранское госагентство Mehr сообщило, что все пассажиры и члены экипажа погибли.

Впоследствии официальное новостное агентство Ирана IRNA сообщило, что поисковая операция завершена, и что тела президента Раиси и других погибших отправили в город Тебриз, что на северо-западе страны.

Место падения вертолета президента Ирана / Фото: Tasnim

Версии авиакатастрофы с президентом Ирана

Что могло произойти с вертолетом, на котором был президент Ирана, пока остается непонятным.

Как заявил изданию TIME старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Карим Саджапур, в "иранской политической культуре, основанной на сговорах, мало кто поверит, что смерть Раиси была случайна".

Издание Time указывает, что политические должности Раиси были связаны с повышенным уровнем риска. Этот уровень можно сопоставить с риском воздушного путешествия в Иране, где подорванная десятилетиями санкций безопасность авиации унесла жизни такого же количества чиновников страны, как и теневая война с Израилем, также нависающая над гибелью Раиси.

"Причина аварии пока не расследована. Но любое официальное заключение будет открыто для интерпретации, как и фейерверки, вспыхнувшие на улицах Тегерана в воскресенье вечером: праздновали ли они накануне праздника, посвященного рождению Резы, известного как 8-й имам? Или смерть Раиси – печально известного жесткого президента?" – говорится в материале.

"Сейчас будет много конспирологии. На ближнем Востоке очень любят конспирологию. Но реальность очень проста: длительные санкции уничтожили авиастроительную отрасль, возможности для нормального обслуживания летательных аппаратов – даже тех, которые обслуживают первых лиц. Очень старый 50-летний вертолет. Они как раз собирались перейти на новые российские, и не успели: разбился президент Ирана", – выразил мнение заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире "Радио Свобода".

"Есть еще один факт: когда ты создаешь систему, когда ты всем приказываешь, и не слушаешь специалистов, которые говорят, что погода очень плохая, лететь опасно, а ты думаешь, что можешь властвовать над погодой, – это второй фактор. Неправильно выстроенная коммуникации внутри команды", – добавил эксперт.

Что будет после гибели Раиси – последствия для Ирана

Гибель Раиси может создать некоторые проблемы в руководстве Ирана, высказал мнение ближневосточный корреспондент Sky News Алистер Банколл. Он отметил, что в Иране президент не является главой государства, а занимает вторую ступень в государственной иерархии после "верховного лидера", которым является аятолла Али Хаменеи. После гибели Раиси должны быть назначены досрочные выборы президента, а его обязанности будет выполнять вице-президент Мохаммад Мохбер.

Преемником Раиси, скорее всего, будет избран кандидат, который будет рекомендовать Хаменеи.

"Конечно, еще один ультраконсервативный сторонник жесткой линии", – заверил Банколл.

Как отметило издание Sky News, Раиси был одним из самых стойких сторонников жесткой линии в Иране, фанатичным и абсолютным верующим в иранскую революцию и ее миссию. Его гибель знаменует важный момент для страны и региона, в частности, устранит с Ближнего Востока одного из самых жестких и бескомпромиссных игроков. Без Раиси иранцы могут решиться мечтать о менее репрессивных временах после смертей, заключений и пыток большого количества людей.

"Но там, откуда он пришел, есть еще много других стран, и верховный лидер, вероятнее всего, найдет другого сторонника жесткой линии, который заменит его", — отмечают эксперты.

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По оценкам американского Института изучения войны (ISW), гибель президента Ирана будет иметь серьезные последствия для преемственности верховного лидера. Раиси называли одним из главных претендентов на замену Хаменеи в должности верховного лидера. Последний назначил Раиси на должность главы судебной системы в 2019 году и поддержал его на президентских выборах в 2021 году.

По мнению аналитиков, следующие несколько дней могут изменить ближайшую и долгосрочную динамику иранского режима. Однако гибель Раиси в конечном счете не изменит нынешней траектории режима, направленной на более жесткую и более консервативную внутреннюю политику и агрессивную – региональную.

Помощь Ирана для России в войне против Украины

Напомним, что Иран поддерживает Россию в войне против Украины. В частности, Тегеран продает Москве беспилотники "Шахед", которыми россияне постоянно атакуют украинские территории, инфраструктуру и убивают мирных жителей. Иран также передает РФ пусковые установки дронов "Шахед" и проводит обучение для россиян по производству этих беспилотников в Тегеране.

Кроме того, по данным аналитиков, Иран строил заводы по производству дронов в России и Беларуси. В частности, один из таких заводов появился в российском Татарстане на территории особой экономической зоны "Алабуга".

Как сообщил в апреле военный обозреватель Александр Коваленко, Иран уже также поставляет российским войскам 203-миллиметровые снаряды к самоходным артиллерийским установкам.

В свою очередь, Россия могла передать Ирану истребители Су-35 и системы ПВО для сбивания самолетов и ракет, в том числе мобильные пусковые установки С-400. Об этом сообщил The Washington Post со ссылкой на представителей разведки США, Европы и Ближнего Востока.

Иранский дрон-камикадзе "Шахед"

Издание Reuters со ссылкой на анонимного официального представителя НАТО сообщило в апреле, что Иран может начать поставку баллистических ракет в Россию, после того как стороны договорятся о взаимовыгодных условиях.

В мае 2024 года Совет Европы согласовал расширение санкционного механизма против Ирана за его поддержку России в войне против Украины и деструктивные действия на Ближнем Востоке.

Как гибель президента Ирана может повлиять на войну в Украине

Раиси мог быть главным препятствием для потепления отношений Ирана с Западом, учитывая то, что он активно поддерживал Россию. Такое мнение в эфире Radio NV высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

"Безусловно, это событие очень важно во всех смыслах. Нельзя его сбрасывать с рычагов, мол, это ничего не значит. Это действительно открывает новые возможности сегодня говорить о том, что политика Ирана может измениться. Но я сейчас существенных оснований для того, чтобы Хаменеи изменил свою позицию по войне России против Украины, пока не вижу", – оценил эксперт.

Он обратил внимание на то, как быстро и активно россияне отрабатывают гибель Раиси в своем информационном пространстве. Россияне обеспокоены тем, что будет дальше, потому что сотрудничество с Ираном для них очень важно.

Владимир Путин и Ибрагим Раиси во время встречи / Фото: Associated Press

В контексте влияния гибели Раиси на отношения Тегерана с Москвой заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов обратил внимание на предстоящие выборы президента Ирана. Он отметил, что далеко не все в стране поддерживают пророссийский курс.

"Измениться может многое, потому что эта смерть может запустить внутреннюю конкуренцию – элитный раскол. Он там в определенном виде присутствует. Надо сказать, что далеко не все в иранском истеблишменте поддерживают пророссийский курс и сближение с Россией, который проводил Раиси вместе с верховным лидером. Достаточно голосов, особенно на уровне кабинета министров, которые искали скорее способа взаимодействия с Западом и нормализации отношений. Поэтому выборы важны, персоны важны", – рассказал Данилов.

В то же время, он обратил внимание, что в Иране существует специальный орган, который решает, кого допускать к выборам, а кого – нет. Так что существует большая вероятность, что выгодные для Украины кандидаты не смогут баллотироваться в президенты.

Политический аналитик, публицист Виталий Портников на своем YouTube-канале еще до подтверждения информации о гибели Раиси также отметил, что в Иране далеко не все политики пророссийские, как президент страны.

"Ибрагима Раиси называют человеком, выступавшим за оказание военной помощи Российской Федерации, и считавшим, что нужно превратить Украину в "полигон" для испытания иранского оружия, чтобы впоследствии применить это оружие в конфликте с Израилем и другими ближневосточными странами. Так что сейчас не удивляйтесь, что именно у России есть наибольшие заинтересованности в том, чтобы Раиси выжил и продолжил свою деятельность, связанную с дальнейшим сближением с путинской Россией и Ираном консервативных аятолл", – объяснил Портников.

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