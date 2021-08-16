Гибель супругов в Днепре: какая основная версия трагедии

Гибель супругов в Днепре: какая основная версия трагедии

Соседи говорят, что погибшая женщина около недели назад жаловалась на утечку газа.

Взрыв бытового газа — основная версия трагедии, произошедшей накануне в Днепре. Там погибли супруги. В их доме на первом этаже старой двухэтажки произошел взрыв и начался пожар.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 16 августа.

Пламя удалось остановить, пока оно не перекинулось на другие квартиры. Окончательную причину инцидента — должны назвать эксперты.

Соседи говорят, что погибшая женщина около недели назад жаловалась на утечку. Газовая служба, которая прибыла на место, от комментариев отказалась.

Полиция открыла два уголовных производства касательно служебной халатности и умышленного убийства с пометкой "несчастный случай". Дом пока остается без газоснабжения и электричества.

"Где-то сифонило, газом пахло. И все. Ждала их. Они покрутили, поехали. Потом взорвалось. Как взорвалось? Почему? Но это газ взорвался, потому что и свист был, и зарево", — рассказал сосед погибших супругов.

Новости Украины: основная версия гибели супругов в Днепре - взрыв бытового газа

Напомним, недавно в Николаевской области под дверью дома взорвалась граната.

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