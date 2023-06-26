Гибель выпускниц в ДТП в Кировоградской области: одноклассник, чудом выживший, рассказал ужасные подробности

Ареста без права на залог потребует прокуратура для полицейского, повлекшего смертельную аварию в Кировоградской области. Он взялся подвезти группу подростков, которые шли встречать свой первый взрослый рассвет после выпускного вечера. Три 17-летних девушек погибли и еще четверо выпускников травмировались. Как впоследствии оказалось – водитель был нетрезв, говорится в ТСН.

Авария произошла в сотне метров от поселка — в полпятого утра. В машине вместе с водителем было восемь человек. На обочине вдоль трассы разбросаны останки автомобиля и личные вещи пассажиров. Он предложил их подвезти, так как далеко было уходить от места, где они праздновали. Сестра говорит, что они по населенному пункту ехали достаточно медленно, а потом под гору он начал набирать, дорога скользкая – он рулем тем начал крутить. И вот она вылетела и ничего не помнит уже”, — рассказывает родственница пострадавшей Яна Сало.

Автомобиль на большой скорости взлетел с влажной после дождя трассы, трижды опрокинулся в воздухе и упал прямо на одну из пассажирок, которую выбросило из салона, рассказывает Саша. Он сидел впереди и, несмотря на перелом ноги, смог выбраться из легковушки и пытался помочь друзьям. “Я вылез из машины через лобовое стекло. Потом увидел, я не знаю, как это назвать, одноклассницу в ужасном состоянии, что уже ничем ей не поможешь. Нашел вторую. Третьего открыл, а четвертая была под машиной. Выбежал на дорогу и начал махать руками”. – вспоминает Саша.

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Две девочки умерли на месте аварии, еще одна — по дороге в больницу. Одна из погибших была переселенкой из Херсона и только что получила золотую медаль, рассказывают родные. Еще одна девушка и трое парней в больнице. Их жизни угрозы нет. За рулем легковушки находился молодой сотрудник нацполиции. Свидетели утверждают, с места аварии он пытался скрыться. “Водитель бежать начал. Нас в машине осталось три человека, потому что все остальные вылетели просто, и я увидел, он выходит из машины, кровь свою вытирал. Пока я пытался достать ту, что под машиной была, он убежал. И сказали, что когда он домой подбегал, дома его уже забрали”, — добавляет Саша.

“Внутри все разрывается. Пока ребята погибают на востоке, те, кто должны порядок наводить, поддерживать – они в пьяном состоянии сажают кучу людей в машину и показывают, насколько им все можно делать, вседозволенность…”, — возмущаются родственники пострадавших.

Следствие по этому делу проводит Государственное бюро расследований. “Правоохранитель задержан. Ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, управляющего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы”, — отмечают в ДБР.

Как стало известно ТСН, прокурор в суде будет просить арестовать подозреваемого без права на залог.

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