Гибель звезды крипторынка Кудо: что на самом деле произошло и куда делось его наследство

Автомобиль, в котором погиб кнриптоблогер

Его жизнь в блогах казалась сказочной — дорогие топовые машины, тусовки, спорт, собственный серьезный бизнес. Партнеры и коллеги с восторгом наблюдали за его работой. Речь идет о Константине Ганиче «Кудо» — звезде крипторынка.

Кудо зарабатывал на крипторынке не только на собственные средства. Он брал деньги в управление, поэтому масштабы его операций были едва ли не самыми большими в Украине, по крайней мере в публичной плоскости. Однако, когда все рухнуло, Кудо попрощался с жизнью.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: ГДЕ $65 000 000 КУДО? МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ И КТО ИХ ТРЕБУЕТ УЖЕ СЕЙЧАС? ХАПУГА.UA

Что известно об обвале крипторынка в октябре

В ночь с 10 на 11 октября крипторынки обрушились после заявления американского президента Дональда Трампа о возможных пошлинах для Китая.

«Уникальным его сделало скорость и большое количество так называемых ликвидаций. То есть, если мы говорим о волатильности рынка, его взлетах и падениях, это абсолютно норма и к этому все привыкли. Пятница была определяющей тем, как многие инвесторы, не имея достаточного капитала, сделали слишком высокие ставки и были принудительно ликвидированы», — говорит инвестор Дмитрий Карпиловский.

«То есть в последний раз что-то похожее было в марте 2020 года, когда состоялся ковид. Там тоже был каскад ликвидации, но там была сумма ликвидации на 1,9 миллиарда долларов. А 10 было на 19 миллиардов долларов. К закрытию американской сессии произошло это падение. То есть азиаты даже не успели проснуться, чтобы что-нибудь сделать. То есть было классно подобранное время. Сказать, что это было случайно, я так не скажу», – говорит трейдер Игорь Порох.

Это значит, что трейдеры, торговавшие на бирже с кредитным плечом и сделавшие ставку на рост рынка, — в ту ночь остались без денег.

Гибель Ганича

11 октября Константина Ганича нашли мертвым в его роскошном «Ламборгини». Официальная версия — самоубийство из-за материальных трудностей.

Рядом с погибшим был пистолет, а вот о смартфоне, который, вероятно, хранил доступ к кошелькам, информации нет.

Эта история породила много версий: не все поверили в самоубийство.

В одном из последних интервью Ганич рассказывал о проекте, который провалился из-за того, что его партнер украл огромную сумму. Но последствия пришлось разгребать именно Кудо — на него посыпались обвинения и угрозы.

Впрочем, пока и близкие друзья Ганича, с которыми мы общались, и главное — следствие, считают, что это все же было самоубийство.

Смерть криптотрейдера сразу сопровождалась потоком новостей — суммы, которые называли медиа, просто шокируют. Мол, бизнесмен потерял от 30 до 60 миллионов долларов.

Партнер по консалтинговой компании и близкий друг Кудо Владислав Гапанович убежден, что никто не может знать, о какой сумме идет речь и состоялась ли ликвидация позиций трейдера, потому что этой информацией владел только Кудо.

Впрочем, на самом деле доступ к торговым аккаунтам Константина имел не только он. И не только он знал, была ли ликвидация миллионов его инвесторов. Это знали также и биржи. Следователи в рамках уголовного дела по факту гибели трейдера уже наверняка обратились с официальными запросами и в «Бинанс», и на биржу «ВайтБит» — именно там, по данным наших источников, мог крутить миллионами Константин Ганич. Впрочем, дадут ли биржи ответы, а может, уже дали — открытый вопрос.

Куда делось наследство Ганича

Именно вопрос о движении средств на счетах Кудо — сейчас очень интересует его состоятельных тайных инвесторов, которые потеряли миллионы.

По данным, которые озвучил нам на условиях анонимности один из серьезных игроков рынка, деньги трейдеру приносили в том числе чиновники: заносили наличные буквально в сумках.

Такую практику на украинском крипторынке подтверждают и эксперты в открытых разговорах.

Сам Константин Ганич в своих интервью о том, у кого брал деньги в управление, не говорил.

Клиентов у Ганича было немало — сам трейдер этого не скрывал, как и привлекательные проценты, которые выплачивал, и суммы, которыми управлял.

Теперь все те, кто отдавал сотни тысяч долларов в управление Кудо, ищут пути, как вернуть свои деньги. Команда специалистов по кибербезопасности и адвокации рассказала нам о том, что к ним обратились уже двое бывших клиентов Константина Ганича. Пока не решились стать клиентами адвокатов и детективов по кибербезопасности, поэтому последние без имен потенциальных подзащитных смогли раскрыть детали.

Оказывается, никаких документов, договоров об инвестициях или передаче денег в управление у клиентов трейдера нет. Все условия обсуждались устно или в переписке в мессенджере.

Это типичная история для серых денег, считают эксперты. Такие инвесторы и сами не заинтересованы в каких-либо юридических сделках, потому что средства, которыми они располагают, — очень сомнительного происхождения.

Доказать в таком случае что-либо в суде, чтобы вернуть средства, очень сложно.

Если учесть, что инвесторы не могут доказать законное происхождение капитала, то и путь в полицию для них закрыт.

Следовательно, история с «наследством» Константина Кудо Ганича через месяц после его смерти — только начинается.

