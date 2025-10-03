Гибридная война и дроны: как Дания собрала лидеров ЕС и кто в Европе "тормозит" защиту неба

ЕС / © unsplash.com

Реклама

В Дании, где недавно дроны парализовали работу аэропортов, состоялось несколько саммитов высокого уровня.

Сначала — лидеры ЕС в своем узком кругу обсудили, как укрепить собственную оборону в свете растущих угроз. В частности — регулярного появления в европейском небе чужих беспилотников. Традиционно говорили и о помощи Украине.

На следующий день — дискуссии продолжились уже в более широком кругу. К лидерам ЕС присоединились их коллеги из Британии, Украины, Молдовы, балканских стран и не только.

Реклама

Об этом говорится в материале корреспондента «Радио Свобода» Зоряна Степаненко.

Встречались лидеры в условиях беспрецедентной охраны. Под стать нынешним вызовам. Союзные системы ПВО и никаких даже гражданских дронов на время проведения мероприятий. А в их повестке дня — методы противодействия другим, менее невинным беспилотникам. Эти методы — часть усиления обороны ЕС в целом. Премьер Дании, задавая тон саммиту, сказала, что блок — в состоянии гибридной войны.

«Думаю, все недооценили, насколько серьезную угрозу представляет Россия. Нам следует рассматривать Украину, как первую линию обороны. Мы делаем много, но нам нужно ускориться и расширить масштабы. Я бы сказала, до 2035 года — слишком поздно. Когда мы говорим о перевооружении Европы, то должны быть способны полностью защитить себя до 2030 года», — сказала Метте Фредериксен, премьер-министр Дании.

Дискуссия о так называемой стене дронов — сети, которая должна выявлять залетающие сюда аппараты, перехватывать и сбивать их, должна была стать одной из самых перспективных. Проект Еврокомиссия определила как флагманский. Однако инициатива встретила несколько прохладный прием со стороны крупнейших экономик Европы. Среди скептиков были Германия и Франция.

Реклама

Польский премьер объяснил это конкуренцией между производствами и возможностями развитых стран, желающих защищать свои интересы. Но никто не сомневался, по словам Туска, в самой идее. В конце концов договорились — договариваться. Возможно, проект переименуют. Работа над оборонными инициативами продолжится. И руку помощи партнерам протягивает страна с богатым современным военным опытом — Украина. Им в Дании уже делятся ее военные, умеющие выявлять и сбивать ударные беспилотники, сообщил Владимир Зеленский.

Лидеры также обсудили идею Еврокомиссии предоставить Украине так называемый репарационный кредит. Сумма — 140 миллиардов евро, в качестве залога — российские замороженные активы. Украина вернет заем, если Россия выплатит ей репарации. Впрочем, ряд стран призвал Еврокомиссию доработать идею. Особенно — сопротивляется Бельгия, в чьем депозитарии хранятся российские активы. Требует, чтобы другие страны разделили с ней риски. А также — требует правовую защиту на случай российских исков.

Относительно репарационного кредита: премьер Дании заявила о «некоторых технических вопросах, требующих урегулирования». Канцлер Мерц настроен оптимистично и ждет решения уже в этом месяце — на следующем саммите ЕС в конце октября.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 С Аллой МАЗУР НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 3 ОКТЯБРЯ