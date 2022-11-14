Гигантский авианосец США возглавил учения НАТО возле Европы: что демонстрируют миру

Это первая международная задача нового авианосца США, относительно недавно спущенного на воду, поэтому это его первое международное испытание.

Гигантский авианосец США возглавил учения НАТО возле территории Европы, говорится в ТСН.

Курс на Европу держала авианосная ударная группа американского флота, собирая по пути компанию из союзников и партнеров НАТО. Свою совместимость на море семь стран проверили на учениях. Для НАТО ничего нового и необычного, если бы не военный корабль во главе группы. Это первая международная задача нового авианосца США, относительно недавно спущенного на воду, поэтому это его первое международное испытание.

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Сообщение с авианосцем только самолетом. Грузы бывают разные – от реактивных двигателей до писем от родственников и людей, нужных на борту корабля.

Посадка на авианосец напоминает экстремальный аттракцион – снижается борт резко, а сцепляясь с палубой, словно сильно чем-то ударяется. Торможение, хоть и быстрое, но уже относительно мягкое.

Где-то в Атлантике возле берегов Европы развернулись сразу две ударные авиагруппы из США – впервые со времен Холодной войны. Точное местонахождение крупнейшего военного корабля в мире держат в секрете.

Моряки смеются, что авианосец вряд ли можно обойти за день. Судно называют самым дорогим в истории кораблестроения, еще и на воду его спустили позже, чем ожидалось. Командование же уверяет, что «Джеральд Форд» своих денег стоит. Новые технологии, а их около двух десятков себя, говорят, оправдывают.

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“Электромагнитная система запуска самолета является более новой и современной. Может запускать самолеты с более широкой миссией – с точки зрения как более легких самолетов, преимущественно беспилотников – в будущем, так и более тяжелых, и подвергать их меньшей нагрузке”, — объясняет капитан авианосца «Джеральд Форд» Пол Ланцилотта.

Возможности авианосца, нового во всех смыслах – и на воде, и в мире технологий – союзники и изучали. Тренировались со своего «плавающего» аэродрома и наносить дальние удары, и строить противолодочную оборону, и сбивать угрозы с воздуха. «Это рутинная вещь, которую мы пытаемся делать, когда возможно: работать совместно с нашими союзниками и партнерами НАТО, чтобы быть готовыми к ответу в любой момент. Развертывание планировалось более года, и приятно видеть, что все вышло», – говорит вице-командир Второго флота США Дэвид Петчелл.

Учения спланированы еще до войны в Украине, но она, добавляют военные, беспокоит всех союзников. Вертолеты, разведывательные самолеты, истребители и не только – союзникам эти учения нужны, чтобы наладить между собой взаимодействие.

В НАТО постоянно повторяют: Третьей мировую не хотят, но в то же время пытаются быть готовыми к потенциальным худшим сценариям.

Военные учения, объясняли в Пентагоне, демонстрируют мировую приверженность Вашингтону к обеспечению региональной стабильности и безопасности. Капитан «Джеральда Форда» размышляет, какой вклад в нее вносит его корабль. «Наше присутствие здесь всегда оказывает большое влияние, когда корабль такого размера прибывает в другую часть мира. Этим мы на деле демонстрируем свою приверженность нашему союзу НАТО. Думаю, кто-нибудь, кто это наблюдает, поймет, почему это не просто на бумаге. Это союз, которому отвечает сталь в море», – отмечает он.

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