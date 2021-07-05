Гигантский тризуб в горах Шотландии: украинские эмигранты восстановили давнюю памятную стелу

Каменную плиту с изображением украинского герба у шотландского города Дингвол установили еще в 1949 году.

Супруги эмигрантов из Украины Богдан и Наталья Настюк разыскали на холме возле города Дингвол (Шотландия) стелу с изображением тризуба, который установила украинская община еще в 1949 году. Каменную плиту очистили от мха и установили к ней указатель. Об этом 5 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Двухметровый тризуб в память о родной земле установили в этой горной местности бывшие украинские военнопленные, которые служили в дивизии "Галичина" и Украинской повстанческой армии. В 1947 году, после окончания Второй мировой войны освобожденных из немецких лагерей воинов приютила Великобритания, часть из них оказалась в Шотландии на сельскохозяйственных работах.

"Они построили здесь свою маленькую Украину", — отметил украинский эмигрант, пенсионер Богдан Настюк.

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Об этом тризубе он и его жена узнали со страниц в соцсетях, с тех пор мысль о том, чтобы найти это место их не оставляла. В 2019 году они переехали в Дингвол и разыскали памятное место. Стелу с тризубом очистили от мха, отмыли и теперь за ним тщательно ухаживают, привлекая к помощи всю украинскую общину шотландского городка.

Богдан также реставрировал надпись, сделанную на стеле, которая с годами потеряла первую букву в слове Ukraine. А возле дороги вместе с товарищем установил указатель к украинскому памятнику, который стоит здесь еще с 1949 года.

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