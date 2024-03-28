Гигантское судно врезалось в мост с людьми в Балтиморе: обзор подобных масштабных катастроф (фото)

Водолазы достали тела еще двух погибших в результате обрушения моста в Балтиморе. Их обнаружили в красном пикапе под водой. Еще четырех человек до сих пор ищут. Для спасательных работ используют гидролокаторы. Кадры с обвалом американской переправы, в которую врезалось судно, облетели все мировые новости и ее уже квалифицируют как одну из самых больших за последние десятилетия.

Какие еще аварии с участием кораблей и мостов происходили в нашей истории? Корреспондентка 1+1 Оксана Ткаченко собрала подборку.

Обвал моста в Балтиморе

Неисправность двигателя, рулевого управления или отключения генератора, из-за которой контейнеровоз потерял движущую силу. В Соединенных Штатах появились первые версии аварии с мостом в Балтиморе протяженностью в два с половиной километра. 300-метровое судно врезалось в одну из опор переправы — и тот сложился как карточный. Перед столкновением, говорят специалисты, оно внезапно ускорилось и отклонилось от прямого курса, на наружной части внезапно погасли все огни, а из трубы пошел дым.

Большое количество жертв удалось избежать благодаря тому, что экипаж успел послать сигнал бедствия. Это дало властям время остановить въезжавшие на мост автомобили. Но не все – нескольким не повезло, среди них грузовик с прицепом. А еще на переправе шли строительные работы. 8 ремонтников латали дыры в дороге и улетели в воду вместе с автомобилями. Двух успели вытащить живыми, тела еще двоих достали со дна накануне, остальные ищут. Но чрезвычайники дают неутешительные прогнозы — шансов выжить под обломками на глубине 15 метров, да еще при температуре 3-8 градусов, нет.

Нарушено на многие месяцы и движение в один из крупнейших американских портов Балтимора. До аварии туда проходило около 800 тысяч транспортных средств в год. Теперь торговля для целого восточного побережья США под вопросом.

Обвал моста в Генуе

Обвал моста в Генуе / Фото: Associated Press

Однако балтиморский мост не первый за последние десятилетия, с которым случались несчастья. В 2018-м в итальянской Генуе не выдержала одна из опор старой переправы. Десятки легковых автомобилей и грузовиков летели с высоты 100 метров. Тогда погибли 43 человека. Расследование показало — на мосту, которому 50 лет, отсутствовали даже минимальные работы по техническому обслуживанию, а обвалу поспособствовала пронесшаяся перед этим буря.

Обвал пешеходного моста в Морбе

Обвал пешеходного моста в Морбе / Фото: Associated Press

Известны в мировой истории инциденты с падением пешеходных мостов. А именно в 2022 году в индийском городе Морби. Это одна из самых смертельных аварий, унесшая жизни 135 человек, среди них по меньшей мере треть — это дети. Переправе было 150 лет, и ее открыли еще во времена британского правления. И практически перед трагедией там провели ремонтные работы. Но мост, говорят специалисты, не выдержал много людей. Полтысячи тогда собрались посмотреть на популярное туристическое место во время национального праздника Дивали.

Катастрофа Costa Concordia

Катастрофа Costa Concordia / Фото: Associated Press

Трагически завершались и некоторые корабельные путешествия. В январе 2012 года почти 300-метровое судно Costa Concordia из-за опасного маневрирования наткнулось на мель вблизи острова Джильо. Выяснилось, что капитан судна хотел удивить отдыхающих красивым видом. В аварии тогда погибли 32 человека. Шкипера заключили в тюрьму на 16 лет, а компания-владелец лайнера еще и выплачивала сумасшедшие убытки в полтора миллиарда евро.

Авария в Суэцком канале: Ever Given

Ever Given / Фото: Associated Press

Небывалый ущерб в 21-м году нанесло еще одно судно, севшее на мель и перекрывшее крупнейшую мировую торговую артерию Суэцкий канал. Говорят, с его курса сбила песчаная буря и сильный ветер. Гигантский контейнеровоз Ever Given длиной в четыре футбольных поля задерживал мировые товары на сумму более 9,5 миллиарда долларов ежедневно, там даже образовались очереди из сотен кораблей. Горе-судно тогда удалось снять с мели всего через несколько дней.

Напомним, автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки протяженностью 2,5 километра упал в реку в американском Балтиморе. Перед этим, как сообщают американские СМИ, в него врезалось грузовое судно. В США считают, что у людей нет шансов выжить.

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