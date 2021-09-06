Гимназию, где с симптомами отравления слегли почти 170 учеников, оштрафовали на 36 000 гривен

Гимназию, где с симптомами отравления слегли почти 170 учеников, оштрафовали на 36 000 гривен

У детей обнаружили вырос, что распространился на их родных.

Почти две сотни детей отравились в одной из столичных гимназий — об этом сообщают родители его учеников. Говорят, еще в четверг после занятий детям стало плохо, домой они ехали с температурой и тошнотой. Потом — добавилась диарея и рвота.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

На следующий день в трех учеников обнаружили норовирус — это одна из разновидностей кишечной инфекции. Он быстро развивается и может передаваться воздушно-капельным путем, через воду, пищу, или грязные руки. Другие дети анализ на этот вирус пока не сдавали.

Сейчас школьников с такими же симптомами, по подсчетам родителей, по меньшей мере 170. Это треть из всех, они учатся в разных классах, от второго до пятого. Вслед за ними слегли и некоторые родители, а еще братья и сестры.

В администрации гимназии инцидент до сих пор не комментируют, однако учебный процесс не останавливали. Образцы воды, продуктов и готовой пищи оттуда уже собрала Госпотребслужба, результаты обещают через несколько дней. Однако тогда сразу на месте комиссия нашла нарушения и в приготовлении пищи и в хранении продуктов, и выписала школе штраф в 36 000 гривен. Столовая сейчас работает.

Родители, которые все-таки привели сегодня школьников на занятия, говорят за их здоровье не переживают. «Все нормально, обычный детский вирус. Кишечная инфекция — ничего страшного», — говорят родители школьников.

«Я чувствую себя плохо, у меня тошнота, рвота и болит живот, ребенок мой, у которого появились симптомы, уже нормально, а сегодня заболел старший», — рассказывает мама учеников гимназии №19 Валерия Зелинская.

Медики же констатируют, поскольку обращений к ним только родные трех учеников — это не является основанием для введения карантина.

Новости Украины: почти 200 детей в одной из столичных гимназий слегли с симптомами отравления

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