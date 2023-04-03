Гиркин создал "Клуб рассерженных патриотов" – эксперт объяснил, кому выгодна такая риторика

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), донецкий коллаборант Павел Губарев, пропагандист Максим Калашников и другие заявили о создании так называемого "клуба рассерженных патриотов". В видеообращении представители группировки сообщают, что российская армия близится к поражению, и, очевидно, выражают готовность захватить власть в России, если Кремль объявит о проигрыше в войне.

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в интервью ТСН.ua объяснил, о чем свидетельствует ход оккупантов и кому выгодна такая риторика российских приспешников.

"Мы увидим это, если это появится повторно или в третий раз. Тогда мы будем понимать, что все действительно контролируемо и запланировано. Если это "одноразовая акция", то это означает, что условно Гиркина куда-то вызвали и что-то сказали. Но само появление такой группировки свидетельствует о том, что она находится под контролем. То есть ей разрешают появиться. Целью этого может быть "ловля на живца" – создается такая организация, заявляющая, что будет мятеж и ждет, кто будет присоединяться. Всех, кто будет присоединяться, они будут обрамлять в цепи и обвинять в государственной измене. Возможно, это еще большая накачка патриотизма. Вероятно, что Путин вообще не знает об этой группировке, поскольку он не пользуется современными средствами. Он знает только то, что ему докладывают в папках. Есть очень ограниченное количество людей, которые эту папку могут ему принести", — пояснил эксперт.

Напомним, Гиркин предупредил оккупантов о печальной судьбе после поражения России.

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