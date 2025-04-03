"Гитлер не остановился, и Путин не остановится": эксперт рассказал, какой будет война в Украине без перемирия

Диктаторы Путин и Гитлер

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Надежды о наступлении перемирия в войне России против Украины тают с каждым днем. Путин продолжает воздушные атаки и усиливает наступательные действия на фронте. Западные эксперты отмечают, что перемирие в войне вряд ли будет достигнуто в ближайшие несколько месяцев.

ТСН.ua выяснял, каким может быть дальнейший ход войны, если перемирие не будет достигнуто, а США перестанут прилагать усилия для установления мира в Украине.

По словам военного эксперта Игоря Романенко , есть два варианта хода событий. Первый – война будет продолжаться в том же формате, в котором она продолжается сейчас. Второй — в случае молчаливого согласия США Путин может усилить ведение боевых действий, как наступательных на суше, так и воздушных ударов по украинским городам.

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РФ выискивает ресурс для войны

Россияне планируют расширение ведения боевых действий. Различные источники сообщают, что Путин готовится к широкомасштабному наступлению по всей линии фронта и отнюдь не к перемирию.

«Я не исключаю, что это могут быть только пропагандистские пугалки от Путина. Потому что для действия такого масштаба нужно иметь значительные ресурсы и резервы. Враг понес значительные потери в живой силе и технике, поэтому для дальнейших наступательных действий требуется восстановление. Вероятно, что россияне накапливают силы для более широкомасштабных наступательных действий. Это, на мой взгляд, может происходить в два этапа. В зависимости от того, как они смогут собрать соответствующие силы и ресурсы, наладить логистику и обеспечить войска техникой для дальнейшего ведения боевых действий», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко , военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-замначальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Два этапа подготовки

По словам военного эксперта, первый этап начат уже сейчас и он продлится в апреле, мае и частично в июне . Враг пытается получить пополнение за счет контрактников, ищет наемников по всему миру в странах Азии, Африки, Латинской Америки. Разными путями россияне набирают ежемесячно до 40-50 тысяч человек для отправки на фронт.

«Второй этап будет в июне-июле. Он связан с тем, что пройдет призыв на срочную службу в российскую армию – это дополнительный ресурс. Новобранцы заменят прослуживших больший срок. Подготовленные войска будут задействованы для возможного летнего наступления. Но я сомневаюсь, что возможно именно широкомасштабное наступление по всему фронту», — отмечает Игорь Романенко.

Военный эксперт прогнозирует, что враг будет сконцентрирован на отдельных направлениях. К примеру, Сумщина и Курщина, где россияне пытаются сформировать буферную зону, Покровское или Новопавловское направление, чтобы выйти на Днепропетровскую область, чтобы показать свое преимущество выходом на еще одну область.

«Это может быть Торецк и Часов Яр, или Харьков и Купянск. Думаю, что на первом этапе враг не сможет вести широкомасштабное наступление, а вот реализация второго этапа напрямую зависит от того, как пройдет первый, и соберут ли они необходимый ресурс до середины лета», — отмечает военный эксперт.

Три шага, которые должна сделать Украина

Генерал-лейтенант отмечает, что в случае если президент США и дальше будет тепло настроен к Путину, а к Украине окончательно развернется спиной, то нам придется рассчитывать только на собственные силы и ресурсы и максимальную поддержку от европейских партнеров.

«Нам нужно будет воевать. То, что война перейдет в сложную фазу, я говорил еще месяц назад, когда подготовил соответствующее обращение к руководству страны. Украине нужно сделать три важных шага, которые помогут выполнить задачи по стратегической оборонной операции — остановить продвижение врага. Первый шаг — провести справедливую и масштабную мобилизацию, прежде всего для пополнения бригад на линии столкновения и формирования резервов. Второй шаг – перевести экономику страны на военные рельсы, наши предприятия ВПК должны работать круглосуточно. Кстати, россияне это сделали еще два года тому назад. Третий шаг — мы должны проработать и принять новые законы об ответственности граждан за защиту своего государства», — утверждает Игорь Романенко.

Эксперт подчеркивает, что должна быть ответственность для тех, кто стал дезертиром, уклонистом или самовольно покинул воинскую часть. Также необходимо установить дополнительную ответственность за коррупционную деятельность во время войны.

«Все подобные нарушения и злоупотребления должны рассматриваться отдельно, возможно, даже военным трибуналом. Коррупционеры, привыкшие откупаться от ответственности и чувствовать себя безнаказанно, должны попадать на фронт. Например, в спецподразделения, где воюют бывшие осужденные или же в структуры по их обеспечению, но должны быть на фронте», — отмечает Игорь Романенко.

Почему важно остановить Путина

Военный эксперт подчеркивает, что дальнейшее промедление с принятием таких решений приведет к очень тяжелым последствиям.

«Сколько бы мы ни хвастались тем, какие значительные и непоправимые потери наносим противнику, это ничего кардинально не меняет, потому что враг и дальше медленно, но продвигается по нашей территории. И это основная проблема. Чтобы Путин согласился на переговоры по перемирию, его нужно остановить. Только когда он остановится – будет результат, а к этому моменту он будет вести себя так, как ведет – двигаться вперед. Кстати, как только остановится Путин, изменится и поведение Трампа», – убежден Игорь Романенко.

Угрозы для Европы

Эксперт отмечает, что если мы максимально привлечем внутренние ресурсы и будем сотрудничать с настоящими союзниками, то у нас может появиться шанс остановить Путина. И это, между прочим, должно понимать в Европе, которая до сих пор жила в иллюзиях безопасности.

«Европейцы, живущие под влиянием российской или собственной рафинированной пропаганды, считают, что Путин остановится после того, как захватит Украину, что ему этого будет достаточно. Но на самом деле это ошибка образца 1939, когда Европа тоже надеялась, что Гитлер остановится после захвата Судетов в Чехии и Австрии. Сейчас все это снова повторяется – Гитлер не остановился, и Путин не остановится. Подтверждением этому являются планы России, попавшие в распоряжение западных разведок. На 2028-2030 годы у России есть намерения по организации и ведению боевых действий по захвату Польши и стран Балтии. Отдельно есть выход на Молдову, то есть в планах Путина сначала сделать так, чтобы от Украины ничего не осталось, а земли были присоединены к составу РФ, а затем придет черед Европы», — объясняет Игорь Романенко.

Демографические планы Путина

Военный эксперт добавляет, что российский диктатор, кроме захвата украинских земель, хочет решить и демографические проблемы, которые угрожают России.

«По прогнозам демографов, к 2050-м годам, Россия на 50% станет мусульманским государством. Поэтому Путин хочет погрузить под свой триколор 30 миллионов украинцев и 8 миллионов белорусов, чтобы усилить таким образом славянскую часть собственного населения», — заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал об энергетическом перемирии: в чем опасность для Украины и сможем ли поражать объекты в Крыму.

Дата публикации 00:00, 29.03.25 Количество просмотров 43 Украина в фокусе иностранных медиа: война, в ожидании перемирия и скандал вокруг команды Трампа