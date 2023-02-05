Глава ДБР анонсирует не менее яркую следующую неделю: правоохранители объявили "крестовый поход" коррупции

Удар по внутреннему врагу — волна обысков, арестов, вручение подозрений и отставки загоревшихся в коррупционных скандалах украинских чиновников. Под наступление силовиков попали таможенники, налоговики, должностные лица Минобороны, народные депутаты и бизнесмены. Это еще не конец, продолжение же пообещали на следующей неделе, говорится в ТСН.Тиждень.

Следователи ДБР задержали фигурантов по резонансному делу о продовольствии для военных. В этот же день следователи вручают подозрение заместителю Минобороны, отвечавшему за тыловое обеспечение. Вячеслав Шаповалов только что уволился после начала коррупционного скандала с завышенными ценами. Вместе с ним уволили и вручили подозрение и директору департамента закупок Минобороны Богдану Хмельницкому.

Журналист Юрий Николов нашел в солдатской пище "золотые" яйца. "Я просто взял этот контракт, пошел в магазин, посмотрел сколько стоит картофель, яйца и увидел переплаты и прикинул, что из 13 миллиардов — это кража не менее 5 млрд грн", — говорит он.

По данным журналиста, а теперь уже и следствия, тыловые завхозы Минобороны вместо сбить цену на оптовых партиях умудрились подписать контракт с предпринимателями, у которых продукты дороже, чем в столичном магазине. К счастью, контракт действовать еще не начал, его остановили, но цинизм сделки тряхнул всю страну. “Сегодня у нашего государства плодотворный день – плодотворный в противостоянии тем, кто даже сейчас пытался ослаблять Украину. Никому мы ослаблять наше государство не дадим. Я благодарю всех правоохранителей, которые сегодня продемонстрировали силу права и государства”, — заявил президент.

Начало февраля началось с десятков обысков, задержаний, проверок и вручения подозрений. Нацполиция, СБУ, ДБР, прокуратура объявили крестовый поход коррупции и публично начали посещать чиновников и бизнесменов. Подняли даже давние дела, как "Укрнефть" с Игорем Коломойским.

Но главное — кроме Минобороны, силовики посетили таможенников, налоговиков, представителей оборонпрома. Антикоррупционный «движок» не прошел мимо депутата и застройщика Вадима Столара, по делу об отмывании денег, эксминистра внутренних дел Арсена Авакова по делу о французских вертолетах. Было на что посмотреть руководитель Налоговой службы Киева Оксана Датий, ее подозревают в махинациях с возмещением НДС предприятиям. По материалам дела, миллиарды гривен уводили в тень. Часть сверхприбылей, очевидно, получала и подозреваемая. Квартиры, машины, дома и постоянно растущие желания на клочках бумаги теперь исследуют следователи.

О наступлении на коррупцию в Украине на этой неделе стали говорить по всему миру. Иностранные экономисты, аналитики и журналисты задаются вопросом – это настоящий бой или имитация борьбы. Западные партнеры, влияющие на миллиарды долларов помощи на войну с Россией и социальные программы, внимательно следят за целевым использованием их денег. Ваши антикоррупционные органы эффективно работают, расследуют коррупционные дела. Я также вижу, что политическая реакция на это очень острая. Борьба с коррупцией должна принести плоды и чтобы она только усиливалась”, — заявляет президент европейской комиссии.

Но украинцы тоже ждут весенних посадок тех, кто умудрился воровать даже теперь. "Запрос на справедливость, он никуда не делся, а последние несколько месяцев очень сильно усилился", — говорит политолог Игорь Рейтерович.

Стол директора Государственного бюро расследований покрыт документами и папками. Утратившие самоконтроль ныне фигурируют в материалах десятков дел. Завышенные цены, некачественные продукты, тонкие бронежилеты – факты злоупотребления ДБР расследует с минувшей осени, объясняет руководитель следственного ведомства.

Нынешнее активное наступление на коррупцию – сигнал для чиновников, что украинские силовики воюют не только с российскими оккупантами. Следующая неделя будет не менее яркой, анонсирует Алексей Сухачев. И соглашается, журналистские расследования пригодятся. “Я лично проверяю ежедневно 10-15 телеграмм-каналов для того, чтобы обращать внимание на то, что беспокоит общество. Я анализирую, что у нас уже есть в работе и мы используем информацию для того, чтобы быстрее расследовать”, — говорит руководитель ДБР.

Бывший замминистра обороны Вячеслав Шаповалов сейчас под стражей, но может выйти под залог в 400 млн грн. Остальные задержанные на этой неделе выбирают меры пресечения. За антикоррупционным пылом в Украине следят не лижет на западе. Россия активно мониторит наши успехи и неудачи, поскольку напрямую заинтересована в ослаблении украинской экономики и увеличении количества недовольных властью внутри страны. Поэтому задача у нас усложняется: с одной стороны — не подставиться гибридным московским стратегам, а с другой — понимать, что это первая разведка боем в войне с коррупцией. Мы историю о коррупции в Украине превратили в историю борьбы с коррупцией. Война такова, что мы еще у оккупантов не выиграли, поэтому будем учиться корумпантов бить, как наше ВСУ лупит врагов”, — говорит журналист.

«Лупашить» внутренних врагов в Украине поможет возвращение публикаций закупок в систему «Прозрачно» и обязательства чиновников и власть имущих снова декларировать свои доходы даже во время войны. Каждая сохранившаяся от коррупционера гривна будет приближать нашу победу.

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