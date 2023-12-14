Глава Европарламента Мецола призвала к расширению блока и назвала веские причины

Мецола считает, что "расширение укрепляет наш континент".
Глава Европейского парламента Роберта Мецолла считает, что необходимо расширять блок, потому что "это инвестиции в мир и безопасность".
Об этом глава Европарламента сказала на пресс-конференции в Европейском совете в Брюсселе, передает корреспондент ТСН.ua.
"Расширение укрепляет наш континент. Это инвестиции в мир и безопасность. Это приносит пользу обществу и людям", – сказала она.
В то же время она добавила, что Европейский парламент считает, что "если мы хотим расширения, то нам нужно быть готовыми к реформам. И именно поэтому мы настаиваем на ускорении дискуссий по поводу того, как должно выглядеть будущее Европейского Союза, как мы функционируем, как мы приходим к решений. Мы не можем допустить, чтобы наша способность действовать была взорвана".
Напомним, появился черновик итоговой декларации саммита ЕС, в которой Евросоюз открывает для Украины официальные переговоры о вступлении.
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